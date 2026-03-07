قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سماء إيران تشتعل.. موجة ضربات إسرائيلية ضخمة تضرب طهران وأصفهان
مع استمرار التصعيد.. 3 سيناريوهات تحكم مستقبل الحرب الإيرانية - الأمريكية
دبي وشركة طيران الإمارات تعلنان استئناف الرحلات الجوية بعد الهجوم الإيراني
الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات قبل القمة المرتقبة بدوري محترفي اليد
ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل
لبنان.. مقتـ ل 16 شخصًا وإصابة 35 آخرين في غارات للطيران الإسرائيلي
السعودية تدمر صواريخ أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج
طيران الإمارات يعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى إشعار آخر
ضربها بشـ.ومة في نهار رمضان.. ضبط المتهم بالاعتداء على زوجته في طنطا
ردا على ترامب.. ستارمر: إقلاع الطائرات الأمريكية من قواعد بريطانية "محدود"
الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
خدمات

رواتب تصل إلى 8300 جنيه.. فرص عمل جديدة في اقتصادية العين السخنة

فرص عمل جديدة
فرص عمل جديدة
خالد يوسف

تعمل وزارة العمل على توفير فرص عمل متنوعة، مع التركيز على توفير رواتب مجزية تناسب الشباب حديثي التخرج وأصحاب الخبرة، وتشمل هذه الفرص مجالات مختلفة مع تقديم مزايا مثل التأمين الصحي، والسكن، والمواصلات، حيث تساعد هذه المبادرات على دعم الشباب وتمكينهم من الحصول على وظائف مستقرة تلبي احتياجاتهم المالية والمهنية، مع ضمان الالتزام بـ الشروط المطلوبة لكل وظيفة.

35 فرصة عمل بكبرى شركات الأدوية

أعلنت وزارة العمل توفر 35 فرصة عمل بإحدى كبرى شركات الأدوية العاملة في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة بمحافظة السويس، برواتب ومزايا مجزية، تنفيذا لتوجيهات حسن رداد، وزير العمل، بتوفير فرص عمل لائقة للشباب في شركات القطاع الخاص.

وتأتي هذه الفرص في إطار جهود الوزارة لتوفير وظائف للشباب ودعم سوق العمل بالقطاع الخاص.

تفاصيل الوظائف المتاحة

تشمل الوظائف المطلوبة مجموعة متنوعة من التخصصات الفنية والإدارية، وهي:

- رئيس قسم متخصص فحص «Validation specialist head» بخبرة من 7 لـ 10 سنوات.

- متخصص فحص «Validation specialist» براتب 8300 جنيه.

- متخصص معايرة «Calibration specialist» براتب 8300 جنيه.

ـ 4 متخصصين رقابة جودة («Ipc specialist» براتب 8300 جنيه.

- أمين مخازن براتب 8000 جنيه.

ـ 20 عامل إنتاج براتب 7000 جنيه.

ـ 3 فني صيانة براتب 7200 جنيه.

ـ فني تبريد وتكييف براتب 7200 جنيه.

ـ 3 عمال نظافة براتب 7000 جنيه.

الشروط المطلوبة

حددت الوزارة الشروط العامة للتقديم، بحيث:

ـ يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالي أو متوسط حسب التخصص.

ـ ألا يزيد السن عن 35 عاما.

ـ وجود خبرة سنة على الأقل لجميع الوظائف باستثناء التخصصات التي تتطلب خبرة أكبر.

رابط التقديم

ودعت وزارة العمل الشباب الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل والتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي: «اضغط هنــــــــــا».

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم في خفض معدلات البطالة ودعم الاقتصاد الوطني.

وزارة العمل فرص عمل جديدة المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة شباب حديثي التخرج كبرى شركات الأدوية

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 7-3-2026

انطلاق الدورة الرمضانية للمصالح الحكومية لكرة القدم بمنفلوط

محافظ أسيوط: انطلاق الدورة الرمضانية للمصالح الحكومية لكرة القدم بمنفلوط

صورة أرشيفية

سقوط أصحاب 3 مخابز استولوا على 21 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة لهم بالغربية

حملات تموينية بأسيوط

محافظ أسيوط: تحرير 645 محضرا تموينيا للمخابز والأسواق لضبط الأسعار

بالصور

بمقصورة فاخرة.. مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية كوبيه بـ4 أبواب

مرسيدس الكهربائية
تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

تويوتا
عباءة لافتة .. بشرى تخطف الأنظار بظهور مبهر

بشرى
انتبه لما تأكله.. أطعمة ومشروبات تمنع امتصاص الحديد في الجسم وتزيد خطر الإصابة بالأنيميا

علامات نقص الحديد
د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

