رواتب تصل إلى 8300 جنيه.. فرص عمل جديدة في اقتصادية العين السخنة

تعمل وزارة العمل على توفير فرص عمل متنوعة، مع التركيز على توفير رواتب مجزية تناسب الشباب حديثي التخرج وأصحاب الخبرة، وتشمل هذه الفرص مجالات مختلفة مع تقديم مزايا مثل التأمين الصحي، والسكن، والمواصلات، حيث تساعد هذه المبادرات على دعم الشباب وتمكينهم من الحصول على وظائف مستقرة تلبي احتياجاتهم المالية والمهنية، مع ضمان الالتزام بـ الشروط المطلوبة لكل وظيفة.

35 فرصة عمل بكبرى شركات الأدوية

أعلنت وزارة العمل توفر 35 فرصة عمل بإحدى كبرى شركات الأدوية العاملة في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة بمحافظة السويس، برواتب ومزايا مجزية، تنفيذا لتوجيهات حسن رداد، وزير العمل، بتوفير فرص عمل لائقة للشباب في شركات القطاع الخاص.

وتأتي هذه الفرص في إطار جهود الوزارة لتوفير وظائف للشباب ودعم سوق العمل بالقطاع الخاص.

تفاصيل الوظائف المتاحة

تشمل الوظائف المطلوبة مجموعة متنوعة من التخصصات الفنية والإدارية، وهي:

- رئيس قسم متخصص فحص «Validation specialist head» بخبرة من 7 لـ 10 سنوات.

- متخصص فحص «Validation specialist» براتب 8300 جنيه.

- متخصص معايرة «Calibration specialist» براتب 8300 جنيه.

ـ 4 متخصصين رقابة جودة («Ipc specialist» براتب 8300 جنيه.

- أمين مخازن براتب 8000 جنيه.

ـ 20 عامل إنتاج براتب 7000 جنيه.

ـ 3 فني صيانة براتب 7200 جنيه.

ـ فني تبريد وتكييف براتب 7200 جنيه.

ـ 3 عمال نظافة براتب 7000 جنيه.

الشروط المطلوبة

حددت الوزارة الشروط العامة للتقديم، بحيث:

ـ يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالي أو متوسط حسب التخصص.

ـ ألا يزيد السن عن 35 عاما.

ـ وجود خبرة سنة على الأقل لجميع الوظائف باستثناء التخصصات التي تتطلب خبرة أكبر.

رابط التقديم

ودعت وزارة العمل الشباب الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل والتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي: «اضغط هنــــــــــا».

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم في خفض معدلات البطالة ودعم الاقتصاد الوطني.