قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
إيران تهدد مواطنيها: تصوير مواقع القصف يحولك إلى “جاسوس للعدو”
ضبط سائق وآخر روجا المخدرات بسيارة ميكروباص في القليوبية
ترامب يطالب إيران بـ«استسلام غير مشروط»… لكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

26 شهيدا منهم 3 عسكريين في غارات الاحتلال على لبنان

غارات الاحتلال على لبنان
غارات الاحتلال على لبنان
محمد على


أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية ارتقاء 26 شهيدا منهم 3 عسكريين في الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت بالبقاع شرقي لبنان.


ذكرت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت استشهاد ما لا يقل عن 16 شخصاً في غارات جوية إسرائيلية ليلية على بلدة النبي شيت شرقي لبنان، في واحدة من أكثر عمليات القصف الإسرائيلي دموية منذ استئناف الحرب .


وأعلنت وزارة الصحة أن عدد القتلى قد يرتفع، وأن 35 شخصًا أصيبوا بجروح.

وقد قُتل أكثر من 200 شخص في غارات إسرائيلية على لبنان منذ استئناف الحرب يوم الاثنين، مما أدى إلى قصف إسرائيلي مكثف.

عاجل الوكالة الوطنية اللبنانية 26 شهيدا 3 عسكريين الغارات الإسرائيلية بلدة النبي شيت البقاع شرقي لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

ترشيحاتنا

رصف

مشروعات الخطة الاستثمارية.. محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف ببيلا| صور

صورة موضوعية

غلق وتشميع محلين غير مرخصين بحي جنوب الغردقة

نائب محافظ الأقصر يشهد ورشة عمل لتوقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة التجارية وجمعية مشغلي الاتصالات الصينية

توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة التجارية وجمعية مشغلي الاتصالات الصينية بالأقصر

بالصور

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

بمقصورة فاخرة.. مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية كوبيه بـ4 أبواب

مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية

تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

عباءة لافتة .. بشرى تخطف الأنظار بظهور مبهر

بشرى
بشرى
بشرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد