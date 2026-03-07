26 شهيدا منهم 3 عسكريين في غارات الاحتلال على لبنان



أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية ارتقاء 26 شهيدا منهم 3 عسكريين في الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت بالبقاع شرقي لبنان.



ذكرت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت استشهاد ما لا يقل عن 16 شخصاً في غارات جوية إسرائيلية ليلية على بلدة النبي شيت شرقي لبنان، في واحدة من أكثر عمليات القصف الإسرائيلي دموية منذ استئناف الحرب .



وأعلنت وزارة الصحة أن عدد القتلى قد يرتفع، وأن 35 شخصًا أصيبوا بجروح.

وقد قُتل أكثر من 200 شخص في غارات إسرائيلية على لبنان منذ استئناف الحرب يوم الاثنين، مما أدى إلى قصف إسرائيلي مكثف.