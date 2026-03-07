مواجهات قوية.. جدول مباريات اليوم السبت 7مارس 2026 والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة مجموعة من المباريات المثيرة والمهمة، حيث تشهد الساحة الرياضية مواجهات قوية وحاسمة، اليوم السبت 7 مارس 2026، يتصدرها مباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقاء أتلتيك بيلباو ضد برشلونة في الدوري الإسباني.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
ـ غزل المحلة X فاركو - الساعة 9:30 مساء على قناة On Sport 1
ـ كهرباء الإسماعيلية X إنبي - الساعة 9:30 مساء على قناة On Sport Max
ـ سموحة X مودرن سبورت - الساعة 9:30 مساء على قناة On Sport 2
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
ـ مانسفيلد X آرسنال ـ الساعة 2:15 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
ـ ريكسهام X تشيلسي ـ الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ـ نيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي ـ الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ـ أوساسونا X مايوركا ـ الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 2
ـ ليفانتي X جيرونا ـ الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2
ـ أتلتيكو مدريد X ريال سوسيداد ـ الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2
ـ أتلتيك بيلباو X برشلونة ـ الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
ـ الأخدود X الفيحاء ـ الساعة 9 مساء على قناة 4 Thmanyah
ـ الخلود X القادسية ـ الساعة 9 مساء على قناة 3 Thmanyah
ـ النصر X نيوم ـ الساعة 9 مساء على قناة 1 Thmanyah
ـ الاتفاق X الشباب ـ الساعة 9 مساء على قناة 2 Thmanyah
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
ـ كالياري X كومو ـ الساعة الرابعة عصرا على قناة AD Sports 1 HD
ـ أتالانتا X أودينيزي ـ الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
ـ يوفنتوس X بيزا ـ الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ـ نانت X أنجييه ـ الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5
ـ أوكسير X ستراسبورج ـ الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ـ تولوز X مارسيليا ـ الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الألماني
ـ هايدينهايم X هوفينهايم ـ الساعة 4:30 عصرا
ـ فرايبورج X باير ليفركوزن ـ الساعة 4:30 عصرا
ـ ماينتسX شتوتجارت ـ الساعة 4:30 عصرا
ـ لايبزيج X أوجسبورج ـ الساعة 4:30 عصرا
ـ فولفسبورج X هامبورج ـ الساعة 4:30 عصرا
ـ كولن X بوروسيا دورتموند ـ الساعة 7:30 مساء.