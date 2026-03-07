يوفنتوس يستضيف بيزا بحثًا عن العودة للمربع الذهبي في الدوري الإيطالي

يستقبل يوفنتوس نظيره بيزا مساء اليوم على ملعب أليانز ستاديوم، في مواجهة تنطلق عند الساعة العاشرة إلا ربع، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

ويسعى يوفنتوس لتحقيق الفوز من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب والاقتراب مجددًا من المراكز الأربعة الأولى، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز السادس برصيد 47 نقطة، بعدما تضاءلت فرصه في المنافسة على اللقب.

في المقابل، يخوض بيزا اللقاء وهو في موقف صعب، إذ يحتل المركز التاسع عشر برصيد 15 نقطة، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تساعده على الابتعاد عن مناطق الهبوط.

وكان يوفنتوس قد تعادل في الجولة الماضية أمام روما بنتيجة 3-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأولمبيكو ضمن الجولة الـ27 من المسابقة.