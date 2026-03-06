مستقبل سباليتي مع يوفنتوس على طاولة الحسم.. عقد جديد مشروط بثلاث صفقات كبرى

تتجه الأنظار داخل نادي يوفنتوس نحو حسم ملف المدير الفني لوتشيانو سباليتي، مع اقتراب نهاية عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري، في وقت تتزايد فيه التكهنات حول إمكانية استمرار المدرب الإيطالي مع الفريق لما بعد الصيف.

مفاوضات جديدة رغم اقتراب نهاية العقد

تشير التقارير إلى أن سباليتي نجح خلال الفترة الماضية في إقناع إدارة يوفنتوس بفتح باب المفاوضات بشأن تمديد تعاقده، بعدما قدم الفريق مستويات مقنعة على الصعيدين المحلي والأوروبي.

ورغم أن الفريق يحتل حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، إلا أنه لا يزال في دائرة المنافسة على أحد المراكز المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما أورده موقع فوتبول إيطاليا، فإن الفارق بين يوفنتوس وصاحب المركز الرابع، نادي روما، لا يتجاوز أربع نقاط فقط، وهو ما يبقي آمال الفريق قائمة بقوة في اقتناص بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال مع اقتراب المراحل الحاسمة من الموسم.

إدارة يوفنتوس تميل إلى التجديد

من جانبها، كشفت صحيفة توتو سبورت أن إدارة النادي باتت مقتنعة بضرورة الإبقاء على سباليتي في منصبه، في ظل حالة الاستقرار الفني التي نجح في تحقيقها داخل الفريق، بالإضافة إلى الهوية التكتيكية الواضحة التي ظهرت على أداء البيانكونيري خلال الفترة الأخيرة.

وكان سباليتي قد أبدى علنًا رغبته في الاستمرار مع يوفنتوس وتمديد تعاقده، مؤكدًا أنه يشعر بالارتياح داخل النادي، غير أن الاتفاق النهائي لم يُحسم بعد، حيث لا تزال بعض التفاصيل محل نقاش بين الطرفين.

3 صفقات كبرى شرط استمرار المشروع

ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة جلسة حاسمة تجمع بين إدارة يوفنتوس والمدرب الإيطالي لوضع اللمسات الأخيرة على مستقبل العلاقة بين الطرفين.

وتشير التقارير إلى أن سباليتي وضع مجموعة من الشروط الفنية قبل الموافقة على التجديد، يأتي في مقدمتها تدعيم الفريق بثلاث صفقات قوية على الأقل خلال سوق الانتقالات المقبلة.

ويرغب المدرب في التعاقد مع لاعب مميز في كل خط من خطوط الفريق الثلاثة، الدفاع والوسط والهجوم، استعدادًا لمنافسات موسم 2026-2027، في إطار خطة تهدف إلى بناء فريق قادر على المنافسة بقوة محليًا وقاريًا.

ولا يتوقف الاتفاق المرتقب بين الطرفين على الجوانب المالية فقط، بل يمتد أيضًا إلى رؤية النادي المستقبلية وخططه طويلة الأمد، خاصة فيما يتعلق بتدعيم صفوف الفريق وتطوير المشروع الرياضي للنادي.

كيليني يؤكد تمسك النادي بسباليتي

في المقابل، أكد جيورجيو كيليني، مدير استراتيجية كرة القدم في يوفنتوس، أن النادي متمسك باستمرار سباليتي، مشيرًا إلى أن المدرب يمثل جزءًا مهمًا من الحاضر والمستقبل داخل البيانكونيري.

وقال كيليني في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيطالية: إن النادي يشعر بسعادة كبيرة بما يقدمه سباليتي مع الفريق، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إدارة يوفنتوس لا تتعجل حسم الملف، لكنها في المقابل لا تشك في قيمة المدرب ودوره في المشروع الرياضي للنادي.

وتعكس هذه التصريحات رغبة واضحة من جانب الإدارة في الحفاظ على الاستقرار الفني داخل الفريق، خاصة مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة، واستمرار المنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.