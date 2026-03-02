يوفنتوس يجدد عقد لاعبه الأمريكي ماكيني حتى عام 2030

أعلنت إدارة الكرة بنادي يوفنتوس تجديد عقد الأمريكي ويستون ماكيني، لاعب وسط الفريق حتي 2030 .

وقام يوفنتوس بتجديد التعاقد قبل ثلاثة أشهر من مشاركة ماكيني مع المنتخب الأمريكي في كأس العالم التي ستقام في بلاده.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن العقد الجديد يتضمن زيادة في الراتب السنوي للاعب الأمريكي من 5ر2 مليون يورو (3 ملايين دولار) إلى 4 ملايين يورو (7ر4 مليون دولار).

أحرز ماكيني /27 عاما/ بقميص يوفنتوس 26 هدفا وصنع 26 هدفا في 220 مباراة، وأصبح ركيزة أساسية في خطط المدرب الجديد لوتشيانو سباليتي، الذي دفع به مؤخرا في مركز رأس الحربة الصريح.

