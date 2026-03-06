قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوط أول سلبي بين الجونة ووادي دجلة في الدوري
لتهدئة مخاوف الأمن .. رئيسة المكسيك تزور ولاية خاليسكو قبل المونديال
بتوجيهات الإمام الأكبر.. الطالب الأزهري أحمد سامي يؤم المصلين بالجامع الأزهر في التراويح
تعرف على موعد الظهور الأول لحمزة عبدالكريم في مباريات شباب برشلونة
بطاقتين حمر .. الزمالك يتقدم 1-0 على الاتحاد السكندري بالشوط الأول بالدوري
استقرار على هذا الإجراء .. تحرك عاجل في الأهلي بسبب عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي
قيادي بـ مستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في إفطار الأكاديمية العسكرية تؤكد يقظة واستعداد الدولة لكل السيناريوهات
حرب إعلامية في واشنطن بسبب إيران.. وتقرير “CNN” يثير الجدل
الأمن التونسي يوافق على حضور 35 ألف مشجع في مباراة الترجي والأهلي بدوري أبطال إفريقيا
تحرك دبلوماسي مفاجئ.. السعودية تكثف اتصالاتها المباشرة مع إيران لاحتواء الحرب
أثارت جدلا واسعا .. كم يبلغ سعر سيارة مبابي الرخيصة؟
800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة .. آخر تحديث

محمد صبيح

نستعرض سعر الجنيه الذهب مساء اليوم في مصر الجمعة بعد انخفاضات ملحوظة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 21 نحو 57,333.04 جنيهًا للبيع و59,053.03 جنيهًا للشراء. 

كما سجلت سبيكة الذهب عيار 24 نحو 8,190.43 جنيهًا للبيع و8,436.15 جنيهًا للشراء، وفق أحدث الأسعار المتداولة في السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24:

8,190.43 جنيهًا للبيع – 8,436.15 جنيهًا للشراء

عيار 22:

7,507.90 جنيهًا للبيع – 7,733.14 جنيهًا للشراء

عيار 18:

6,142.83 جنيهًا للبيع – 6,327.11 جنيهًا للشراء

عيار 21:

7,166.63 جنيهًا للبيع – 7,381.63 جنيهًا للشراء

عيار 14:

4,777.75 جنيهًا للبيع – 4,921.09 جنيهًا للشراء

عيار 12:

4,095.22 جنيهًا للبيع – 4,218.07 جنيهًا للشراء

عيار 10:

3,412.68 جنيهًا للبيع – 3,515.06 جنيهًا للشراء

عيار 9:
3,071.41 جنيهًا للبيع – 3,163.56 جنيهًا للشراء

عيار 8:
2,730.14 جنيهًا للبيع – 2,812.05 جنيهًا للشراء

عيار 6:
2,047.61 جنيهًا للبيع – 2,109.04 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب عيار 24:

65,523.48 جنيهًا للبيع – 67,489.18 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب عيار 21:

57,333.04 جنيهًا للبيع – 59,053.03 جنيهًا للشراء

سبيكة ذهب عيار 24:

8,190.43 جنيهًا للبيع – 8,436.15 جنيهًا للشراء

سبيكة ذهب عيار 21:

7,166.63 جنيهًا للبيع – 7,381.63 جنيهًا للشراء

الأونصة:

254,751.18 جنيهًا للبيع – 262,393.71 جنيهًا للشراء

كيلو الذهب:

8,190,434.50 جنيهًا للبيع – 8,436,147.54 جنيهًا للشراء

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8,190.43 جنيهًا للبيع و8,436.15 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 22 مستوى 7,507.90 جنيهًا للبيع و7,733.14 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، إلى 7,166.63 جنيهًا للبيع و7,381.63 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 18 نحو 6,142.83 جنيهًا للبيع و6,327.11 جنيهًا للشراء.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4,777.75 جنيهًا للبيع و4,921.09 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 12 نحو 4,095.22 جنيهًا للبيع و4,218.07 جنيهًا للشراء.

وسجل عيار 10 نحو 3,412.68 جنيهًا للبيع و3,515.06 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر عيار 9 نحو 3,071.41 جنيهًا للبيع و3,163.56 جنيهًا للشراء، وعيار 8 نحو 2,730.14 جنيهًا للبيع و2,812.05 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 6 نحو 2,047.61 جنيهًا للبيع و2,109.04 جنيهًا للشراء.

وعلى مستوى العملات الذهبية، سجل الجنيه الذهب عيار 24 نحو 65,523.48 جنيهًا للبيع و67,489.18 جنيهًا للشراء، بينما بلغ الجنيه الذهب عيار 21 نحو 57,333.04 جنيهًا للبيع و59,053.03 جنيهًا للشراء.

كما سجلت سبيكة الذهب عيار 24 نحو 8,190.43 جنيهًا للبيع و8,436.15 جنيهًا للشراء، وسبيكة الذهب عيار 21 نحو 7,166.63 جنيهًا للبيع و7,381.63 جنيهًا للشراء.

وفيما يخص الوحدات الأكبر، سجلت الأونصة نحو 254,751.18 جنيهًا للبيع و262,393.71 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر كيلو الذهب نحو 8,190,434.50 جنيهًا للبيع و8,436,147.54 جنيهًا للشراء.

تشهد الأسواق المصرية حالة من التذبذب الواضح في أسعار الذهب والدولار خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد التوترات والحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما انعكس مباشرة على حركة الأسواق المحلية. 

فقد دفعت حالة القلق الجيوسياسي المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، ما أدى إلى قفزات متتالية في الأسعار، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية متأثرًا بارتفاع الأسعار العالمية وزيادة الطلب المحلي.

وفي المقابل، تعرض الجنيه المصري لضغوط أمام الدولار نتيجة خروج بعض الاستثمارات الأجنبية وارتفاع الطلب على العملة الصعبة لتغطية الواردات، الأمر الذي ساهم في تحركات سريعة في سعر الصرف داخل السوق. 

ويرى خبراء أن استمرار الحرب في المنطقة قد يواصل إحداث تقلبات في أسواق الذهب والعملات، خاصة مع اضطراب أسواق الطاقة والتجارة العالمية وزيادة توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

