يوفنتوس يقترب من تمديد عقد مانويل لوكاتيلي حتى 2030

اقترب نادي يوفنتوس من تثبيت استقرار خط وسطه لمواسم قادمة، بعد خطوات ملموسة لتمديد عقد نجمه الإيطالي مانويل لوكاتيلي.

ووفقًا لتقارير صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية، توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي لتمديد عقد لوكاتيلي حتى صيف 2030، مع زيادة راتبه لضمان استمرار قائد الفريق ضمن صفوف "السيدة العجوز" على المدى الطويل.

يأتي هذا التحرك بعد تمديد عقد الأمريكي ويستون ماكيني حتى 2030 أيضًا، في خطوة تهدف لتأمين استمرارية العناصر الأساسية للفريق.

يذكر أن لوكاتيلي ساهم بشكل ملحوظ مع يوفنتوس هذا الموسم، حيث سجل هدفين وصنع 3 آخرين، مساهماً في 5 أهداف إجمالًا ضمن مسيرة الفريق في مختلف المسابقات.