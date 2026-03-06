قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصفقة باظت| فالنسيا يوجه صدمة قوية لـ دبابة الأهلي
غاب بدون إذن.. محافظ مطروح يقيل رئيس مدينة سيوة من منصبه
د. مجدي عبد الغفار: القرآن يبشر بنصرة المظلومين ويؤكد العدل الإلهي
روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور
إغلاق لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء فرز الأصوات
إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري
جهود مكثفة لفرع الخصوص بشركة مياه القليوبية لضمان استدامة الخدمة في رمضان
الاستثمار: تحول في صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض يتجاوز 25.5 مليار دولار
الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو
أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم 6-3-2026
مد الأوكازيون الشتوي لـ مارس .. عقوبات رادعة لأصحاب العروض الوهمية
ضربها بالشومة وهرب.. أمن الغربية يطارد زوج تعدى على زوجته في طنطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

764 شركة جديدة في عام واحد.. غرفة التطوير العقاري تسجل أداءً قوياً وتحقق مكاسب للقطاع

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم


عقدت الجمعية العمومية لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية اجتماعها السنوي بحضور كثيف من أعضاء الغرفة، في إطار تعزيز الشفافية والتواصل المستمر بين المجلس والأعضاء، حيث استعرض مجلس الإدارة برئاسة المهندس طارق شكري أبرز إنجازات الغرفة خلال عام 2025، إلى جانب عرض المراكز المالية والحسابات الختامية عن عامي 2024 و2025 للتصديق عليها، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات العاجلة والخطط المستهدفة للعام الجاري.
 

وشهد الاجتماع إشادة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية بأداء مجلس الإدارة خلال العام الماضي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهت القطاع العقاري، حيث نجح المجلس في تحقيق عدد من النتائج الإيجابية ودفع جهود التنسيق مع الجهات الحكومية لحل التحديات التي تواجه الشركات العقارية، بما يسهم في دعم الاستثمارات واستقرار السوق.
وأكد المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ، أن الغرفة تواصل العمل على ابتكار حلول عملية وتعزيز التواصل البنّاء مع أعضائها، بما يدعم نمو القطاع ويحافظ على مصالح العملاء، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية التي انتهجتها الغرفة خلال الدورة الماضية ساهمت في توسيع قاعدة العضوية، حيث انضمت 764 شركة جديدة كأعضاء دائمين خلال عام 2025، ليرتفع إجمالي عدد الشركات الأعضاء إلى 2480 شركة بنهاية العام.
وأوضح شكري أن عام 2025 شهد عقد لقاءات مستمرة وجلسات حوارية مع وزير الإسكان السابق وعدد من كبار المسؤولين، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري والعمل على إيجاد حلول عملية لها، وهو ما أسفر عن صدور عدد من التيسيرات والقرارات المهمة الداعمة للسوق العقاري.
ومن أبرز هذه التيسيرات تجديد خفض الفائدة بنسبة 15% على أقساط الأراضي لمدة عام إضافي من مايو 2025 حتى مايو 2026، ومنح المطورين العقاريين مهلة إضافية لمدة 6 أشهر على أقساط الأراضي بالمدن الجديدة لتنفيذ المشروعات، إلى جانب منح زيادة بنسبة 10% على المسطحات البنائية كتعويض عن ارتفاع التكاليف والأعباء على الشركات.
كما شملت القرارات السماح بتحويل الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية إلى غرف فندقية دون رسوم، وتمديد مدة إصدار تراخيص تشغيل المباني الإدارية لتصبح كل خمس سنوات بدلاً من عام واحد، مع استمرار مراجعة الاشتراطات والقواعد المنظمة سنويًا، فضلاً عن السماح بتسجيل الأراضي للمشروعات التي وصلت نسبة إنجازها إلى 80% بما يوفر مرونة مالية للمطورين.
وأشار رئيس الغرفة إلى مشاركة الغرفة في جلسات حوارية مع وزارة الإسكان أسفرت عن صدور القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025، والذي يحدد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني في مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف تقنين وتشجيع البناء المرخص، حيث تم تحديد 1400 جنيه للمتر في مدن القاهرة الكبرى والإسكندرية وبعض مناطق طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، و1000 جنيه لمدن باقي المحافظات باستثناء الوجه القبلي، و800 جنيه لمدن محافظات الصعيد، و300 جنيه للمباني في القرى.
وأضاف أن من بين القرارات المهمة أيضًا تثبيت سعر الفائدة عند 10% على الأقساط الخاصة برسوم الساحل الشمالي الغربي وعلاوات تحسين طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، مع استبعاد المشروعات المنفذة بالفعل من هذه الرسوم وعدم تطبيقها على الأراضي المباعة مسبقًا من هيئة المجتمعات العمرانية.
كما كشف عن إنشاء وحدتين جديدتين تحت مظلة هيئة المجتمعات العمرانية هما "وحدة تنظيم السوق العقاري" و"وحدة تصدير العقار"، بمشاركة ممثلين عن غرفة التطوير العقاري، من بينهم النائب طارق شكري رئيس الغرفة، والمهندس عمرو سليمان وكيل مجلس الإدارة، والمهندس أمجد حسانين ممثل الغرفة لدى اتحاد الصناعات المصرية، بما يعزز مشاركة المطورين في صنع القرار.
وأشار إلى إعلان تفعيل المنصة العقارية وبدء التسجيل المبدئي عليها، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتعزيز الشفافية وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن المشروعات العقارية.
واختتم المهندس طارق شكري تصريحاته بالتأكيد على أن غرفة صناعة التطوير العقاري ستواصل العمل لدعم المطورين وتذليل العقبات أمام استثماراتهم، مع طرح حلول عملية تضمن استدامة نمو السوق العقاري وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

للتطوير العقارى اتحاد الصناعات قطاع العقارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

كريم فؤاد

نجم الزمالك يساند كريم فؤاد بعد إصابته.. هترجع أحسن من الأول

ترشيحاتنا

اينو

إينو: كنت باخد 90 ألف جنيه في الزمالك وفجأة بقوا 650 ألفا مع الأهلي

سباليتي

مستقبل سباليتي مع يوفنتوس على طاولة الحسم.. عقد جديد مشروط بثلاث صفقات كبرى

الزمالك

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة

بالصور

روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور

قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين
قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين
قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين

منيو فطار 16 رمضان.. طريقة عمل الدجاج بالكارى والأرز بالخلطة

طريقة عمل الدجاج بالكاري
طريقة عمل الدجاج بالكاري
طريقة عمل الدجاج بالكاري

تسريب صور سيارة فولكس فاجن جولف 9 لأول مرة| شاهد

فاجن جولف 9
فاجن جولف 9
فاجن جولف 9

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

سلوى خطاب
سلوى خطاب
سلوى خطاب

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد