نزل 5 جنيهات.. الذهب يتراجع مع أول تعاملات مساء اليوم الجمعة 6-3-2026

انخفض سعر الذهب مع أول تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 6-3-2026 على مستوي محلات الصاغة .

الذهب يتراجع

وسجل سعر الذهب انخفاضًا طفيفًا بقيمة 5 جنيهات في المتوسط على مستوي الأعيرة الذهبية.

تذبذب المعدن الأصفر

وتعرض سعر الذهب لحالة من التذبذب منذ اندلاع الصراع الإسرائيلي الأمريكي الإيراني ليؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا وما تلاه من تأثيرات على السوق المحلية بزيادة اقتربت من 1000 جنيه في يومين اثنين.

وتعرض سعر المعدن الأصفر مساء أمس لتذبذب ليفقد 210 جنيهات في يومين إلا أنه كسر جمود الانخفاض ليصعد بقيمة 45 جنيها قبل انتهاء تداولات أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له مسجلًا نحو 7170 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8194 جنيها للشراء و8080 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7511 جنيها للشراء و7406 جنيهات للبيع.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7170 جنيها للشراء و7070 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6145 جنيها للشراء و6060 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 57.36 ألف جنيه للشراء و56.65 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5094 دولارا للشراء و5093 دولارا للبيع.