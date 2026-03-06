قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصفقة باظت| فالنسيا يوجه صدمة قوية لـ دبابة الأهلي
غاب بدون إذن.. محافظ مطروح يقيل رئيس مدينة سيوة من منصبه
د. مجدي عبد الغفار: القرآن يبشر بنصرة المظلومين ويؤكد العدل الإلهي
روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور
إغلاق لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء فرز الأصوات
إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري
جهود مكثفة لفرع الخصوص بشركة مياه القليوبية لضمان استدامة الخدمة في رمضان
الاستثمار: تحول في صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض يتجاوز 25.5 مليار دولار
الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو
أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم 6-3-2026
مد الأوكازيون الشتوي لـ مارس .. عقوبات رادعة لأصحاب العروض الوهمية
ضربها بالشومة وهرب.. أمن الغربية يطارد زوج تعدى على زوجته في طنطا
اقتصاد

نزل 5 جنيهات.. الذهب يتراجع مع أول تعاملات مساء اليوم الجمعة 6-3-2026

محمد يحيي

انخفض سعر الذهب مع أول تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 6-3-2026 على مستوي محلات الصاغة .

الذهب يتراجع

وسجل سعر الذهب انخفاضًا طفيفًا بقيمة 5 جنيهات في المتوسط على مستوي الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب في مصر

تذبذب المعدن الأصفر

وتعرض سعر الذهب لحالة من التذبذب منذ اندلاع الصراع الإسرائيلي الأمريكي الإيراني ليؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا وما تلاه من تأثيرات على السوق المحلية بزيادة اقتربت من 1000 جنيه في يومين اثنين.

وتعرض سعر المعدن الأصفر مساء أمس لتذبذب ليفقد 210 جنيهات في يومين إلا أنه كسر جمود الانخفاض ليصعد بقيمة 45 جنيها قبل انتهاء تداولات أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له مسجلًا نحو 7170 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8194 جنيها للشراء و8080 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7511 جنيها للشراء و7406 جنيهات للبيع.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7170 جنيها للشراء و7070 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6145 جنيها للشراء و6060 جنيها للبيع.

سعر  الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو  57.36 ألف جنيه للشراء و56.65 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5094 دولارا للشراء و5093 دولارا للبيع.

سعر عيار 22 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب

قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين
طريقة عمل الدجاج بالكاري
فاجن جولف 9
سلوى خطاب
