اقتصاد

النفط يشتعل في الأسواق العالمية وخام برنت يقترب من 90 دولارًا

النفط
النفط
محمد صبيح

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2026، وسط توترات جيوسياسية متصاعدة في عدد من مناطق إنتاج الطاقة، إلى جانب مخاوف من تراجع الإمدادات العالمية. واقترب سعر خام برنت القياسي من مستوى 90 دولارًا للبرميل، في ظل زيادة الطلب العالمي على الطاقة وتوقعات بتشديد المعروض خلال الفترة المقبلة.

العقود الآجلة لخام برنت

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب قوية خلال جلسات التداول، مدعومة باضطرابات في سلاسل الإمداد ومخاوف الأسواق من تأثير التوترات الإقليمية على حركة الشحن والإنتاج و ساهمت توقعات استمرار خفض الإنتاج من قبل كبار المنتجين في دعم الأسعار ودفعها نحو مستويات مرتفعة.

ويرى محللون في أسواق الطاقة أن استمرار التوترات السياسية والاقتصادية في عدد من المناطق الحيوية لإنتاج النفط قد يدفع الأسعار لمواصلة الصعود خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء وزيادة الطلب على الوقود في الأسواق العالمية.

أسعار النفط أسعار النفط العالمية 90 دولارًا للبرميل العقود الآجلة لخام برنت

