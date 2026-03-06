قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصفقة باظت| فالنسيا يوجه صدمة قوية لـ دبابة الأهلي
غاب بدون إذن.. محافظ مطروح يقيل رئيس مدينة سيوة من منصبه
د. مجدي عبد الغفار: القرآن يبشر بنصرة المظلومين ويؤكد العدل الإلهي
روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور
إغلاق لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء فرز الأصوات
إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري
جهود مكثفة لفرع الخصوص بشركة مياه القليوبية لضمان استدامة الخدمة في رمضان
الاستثمار: تحول في صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض يتجاوز 25.5 مليار دولار
الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو
أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم 6-3-2026
مد الأوكازيون الشتوي لـ مارس .. عقوبات رادعة لأصحاب العروض الوهمية
ضربها بالشومة وهرب.. أمن الغربية يطارد زوج تعدى على زوجته في طنطا
أخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 6-3-2026.. اعرف الأخضر وصل كام

محمد يحيي

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 6-3-2026؛ داخل السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في مواجهة الجنيه؛ ثباتًا منذ أخر يوم عمل في الجهاز المصرف مساء أمس.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري في آخر تحديث له  50.09 جنيه للشراء و 50.18 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه 49.99 جنيه للشراء و 50.09 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية"

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه 50.05 جنيه للشراء و 50.1 جنيه للبيع في بنوك "البركة، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في معظم البنوك 50.09 جنيه للشراء و 50.19 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، العربي الافريقي الدولي، التنمية الصناعية، فيصل الاسلامي، مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي،التعمير والاسكان".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 50.1 جنيه للشراء و 50.2 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، قطر الوطني QNB،HSBC".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.15 جنيه للشراء و 50.25 جنيه للبيع في بنوك " القاهر، وسايب".

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

أعلي سعر 

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه  50.33 جنيه للشراء و 50.43 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه 50.2 جنيه للشراء و 50.3 جنيه للبيع في بنكي قناة السويس و سايب .

