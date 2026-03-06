أخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 6-3-2026.. اعرف الأخضر وصل كام

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 6-3-2026؛ داخل السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في مواجهة الجنيه؛ ثباتًا منذ أخر يوم عمل في الجهاز المصرف مساء أمس.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري في آخر تحديث له 50.09 جنيه للشراء و 50.18 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه 49.99 جنيه للشراء و 50.09 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية"

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه 50.05 جنيه للشراء و 50.1 جنيه للبيع في بنوك "البركة، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في معظم البنوك 50.09 جنيه للشراء و 50.19 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، العربي الافريقي الدولي، التنمية الصناعية، فيصل الاسلامي، مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي،التعمير والاسكان".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 50.1 جنيه للشراء و 50.2 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، قطر الوطني QNB،HSBC".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.15 جنيه للشراء و 50.25 جنيه للبيع في بنوك " القاهر، وسايب".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه 50.33 جنيه للشراء و 50.43 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه 50.2 جنيه للشراء و 50.3 جنيه للبيع في بنكي قناة السويس و سايب .