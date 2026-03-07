قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
إيران تهدد مواطنيها: تصوير مواقع القصف يحولك إلى “جاسوس للعدو”
ضبط سائق وآخر روجا المخدرات بسيارة ميكروباص في القليوبية
ترامب يطالب إيران بـ«استسلام غير مشروط»… لكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يقبلها الله من غير المسلم.. صلاة تغفر الذنوب وتجلب الرزق في رمضان
رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 7-3- 2026 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم
محمد سمير

تقام اليوم السبت7-3- 2026 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقاء أتلتيك بيلباو ضد برشلونة في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

غزل المحلة X فاركو - الساعة 9:30 مساء على قناة  On Sport 1

كهرباء الإسماعيلية X إنبي - الساعة 9:30 مساء على قناة  On Sport Max

سموحة X مودرن سبورت - الساعة 9:30 مساء على قناة  On Sport 2

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانسفيلد X آرسنال – الساعة 2:15 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

ريكسهام X تشيلسي – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

نيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أوساسونا X مايوركا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

ليفانتي X جيرونا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

أتلتيكو مدريد X ريال سوسيداد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

أتلتيك بيلباو X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الأخدود X الفيحاء – الساعة 9 مساء على قناة 4 Thmanyah

الخلود X القادسية – الساعة 9 مساء على قناة 3 Thmanyah

النصر X نيوم – الساعة 9 مساء على قناة 1 Thmanyah

الاتفاق X الشباب – الساعة 9 مساء على قناة 2 Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كالياري X كومو – الساعة الرابعة عصرا على قناة AD Sports 1 HD

أتالانتا X أودينيزي – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

يوفنتوس X بيسا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

نانت X أنجييه – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5

أوكسير X ستراسبورج – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4

تولوز X مارسيليا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هايدينهايم X هوفينهايم – الساعة 4:30 عصرا

فرايبورج X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا

ماينتسX شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا

لايبزيج X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا

فولفسبورج X هامبورج – الساعة 4:30 عصرا

كولن X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء

