مواعيد مباريات اليوم السبت 7-3- 2026 والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت7-3- 2026 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقاء أتلتيك بيلباو ضد برشلونة في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

غزل المحلة X فاركو - الساعة 9:30 مساء على قناة On Sport 1

كهرباء الإسماعيلية X إنبي - الساعة 9:30 مساء على قناة On Sport Max

سموحة X مودرن سبورت - الساعة 9:30 مساء على قناة On Sport 2

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانسفيلد X آرسنال – الساعة 2:15 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

ريكسهام X تشيلسي – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

نيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أوساسونا X مايوركا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

ليفانتي X جيرونا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

أتلتيكو مدريد X ريال سوسيداد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

أتلتيك بيلباو X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الأخدود X الفيحاء – الساعة 9 مساء على قناة 4 Thmanyah

الخلود X القادسية – الساعة 9 مساء على قناة 3 Thmanyah

النصر X نيوم – الساعة 9 مساء على قناة 1 Thmanyah

الاتفاق X الشباب – الساعة 9 مساء على قناة 2 Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كالياري X كومو – الساعة الرابعة عصرا على قناة AD Sports 1 HD

أتالانتا X أودينيزي – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

يوفنتوس X بيسا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

نانت X أنجييه – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5

أوكسير X ستراسبورج – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4

تولوز X مارسيليا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هايدينهايم X هوفينهايم – الساعة 4:30 عصرا

فرايبورج X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا

ماينتسX شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا

لايبزيج X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا

فولفسبورج X هامبورج – الساعة 4:30 عصرا

كولن X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء