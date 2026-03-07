منتخب مصر في المستوى الثاني قبل قرعة مونديال ناشئات اليد 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد قوائم المنتخبات المشاركة في بطولة العالم للناشئات لكرة اليد 2026، المقرر إقامتها في الصين خلال الفترة من 24 يونيو حتى 5 يوليو المقبلين، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

مصر في المستوى الثاني

وجاء منتخب مصر للناشئات لكرة اليد ضمن منتخبات المستوى الثاني قبل إجراء القرعة الرسمية للبطولة، وهو ما يمنح المنتخب فرصة جيدة لتجنب مواجهة بعض القوى الكبرى في الدور الأول من المنافسات.

ويأمل المنتخب المصري في الظهور بشكل قوي خلال البطولة العالمية، وتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور كرة اليد النسائية في مصر، خاصة مع الاهتمام المتزايد بالفئات السنية خلال السنوات الأخيرة.

موعد القرعة ونظام البطولة

ومن المقرر أن تُجرى قرعة بطولة العالم للناشئات يوم 18 مارس الجاري في مدينة بازل السويسرية، حيث سيتم توزيع المنتخبات على ثماني مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات وفق نظام المستويات الأربعة المعتمد من الاتحاد الدولي.

وسيبدأ سحب القرعة بمنتخبات المستوى الرابع، ثم الثالث، ثم الأول، بينما يتم سحب منتخبات المستوى الثاني في النهاية، مع منح المنتخب المضيف الصين حق اختيار المجموعة التي سينضم إليها قبل استكمال إجراءات القرعة.

مستويات المنتخبات المشاركة

وجاء توزيع المنتخبات المشاركة في البطولة على النحو التالي:

المستوى الأول:

ألمانيا – إسبانيا – الدنمارك – النمسا – فرنسا – الجبل الأسود – المجر – كرواتيا.

المستوى الثاني:

رومانيا – التشيك – بولندا – صربيا – الصين – مصر – اليابان – كوريا الجنوبية.

المستوى الثالث:

السويد – النرويج – غينيا – البرازيل – تايبيه الصينية – الأرجنتين – أيسلندا – أنغولا.

المستوى الرابع:

تونس – تركيا – الهند – باراغواي – كندا – الولايات المتحدة – أستراليا – بطل كأس الاتحاد الدولي.

نظام المنافسة في المونديال

تقام البطولة بنظام دور المجموعات في المرحلة الأولى، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، بينما تخوض المنتخبات صاحبة المركزين الثالث والرابع منافسات تحديد المراكز على كأس الرئيس.

وبعد انتهاء الدور الرئيسي، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، لتبدأ بعدها الأدوار الإقصائية وصولًا إلى المباراة النهائية التي ستحدد بطل العالم.

وتقام مباريات البطولة في مدينة جينتشونغ الصينية عبر أربع صالات رياضية مختلفة، في إطار خطة الاتحاد الدولي لتوسيع انتشار اللعبة عالميًا، حيث تعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها الصين بطولة العالم للناشئات لكرة اليد