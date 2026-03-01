قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اختراق التليفزيون الإيراني وبث رسالة لنتنياهو مترجمة للفارسية
الدباغ وعبد المجيد يخضعان لفحص المنشطات عقب انتهاء مباراة بيراميدز بالدوري
الفارس الأبيض في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز
فحص منشطات لثنائي الزمالك بعد مواجهة بيراميدز
الإمارات والكويت: الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الدول وتهديد لأمن المنطقة
معجب بدينكم.. ماني يكشف كواليس حديثه مع كلوب
خوان بيزيرا رجل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 2 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
مشروع قانون لإنشاء لجنة وطنية لتنظيم المحتوى الرقمي بمشاركة الجهات المختصة
وزير الدفاع الإيطالي يغادر دبي على متن طائرة عسكرية
الدوري الإيطالي | التعادل الإيجابي يحسم قمة روما ويوفنتوس
سموحة يكتسح البنك الأهلي بثلاثية في الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وظائف خالية برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه شهريا

محمد غالي

يبحث المواطنون عن فرص العمل الخالية ، التي طرحها موقع «فرصنا» التابع لـوزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الوظائف الشاغرة للشباب من مختلف المؤهلات، برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه شهريا، وذلك في إطار إتاحة فرص عمل متنوعة تناسب الكفاءات والتخصصات المختلفة، مع توضيح الشروط والمزايا الخاصة بكل وظيفة.

وظائف

الوظائف المتاحة

أخصائي سلامة وصحة مهنية – الشرقية

مستوى الخبرة: متوسطة (3 إلى 10 سنوات)
السن: من 25 إلى 40 عاما
الجنس: ذكر
المؤهل: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط)
اللغة الإنجليزية: أساسيات
الحاسب الآلي: جيد
مايكروسوفت أوفيس: جيد
نوع الوظيفة: دوام كامل
الراتب: من 7000 إلى 15000 جنيه شهريا

المزايا:

بدل تغذية (مادي)
احتساب الوقت الإضافي
توفير سكن تابع للشركة
توفير مواصلات على نفقة الشركة
تأمينات صحية
تأمينات اجتماعية

مدخل بيانات – الشرقية

مستوى الخبرة: متوسطة (من سنة إلى 4 سنوات)
السن: من 22 إلى 35 عاما
الجنس: لا يشترط
المؤهل: مؤهل عال (كلية التجارة – محاسبة ومراجعة)
اللغة الإنجليزية: جيد
الحاسب الآلي: جيد جدا
مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا
نوع الوظيفة: دوام كامل
الراتب الأساسي: من 6500 إلى 7000 جنيه شهريا

المزايا:

احتساب الوقت الإضافي
توفير سكن تابع للشركة
توفير مواصلات على حساب الشركة
تأمينات صحية
تأمينات اجتماعية

مندوب مبيعات خارجية – القاهرة

مستوى الخبرة: مدير / مشرف (4 إلى 10 سنوات خبرة)
السن: من 25 إلى 40 عاما
الجنس: ذكر
المؤهل: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط)
اللغة الإنجليزية: لا يشترط
الحاسب الآلي ومايكروسوفت أوفيس: لا يشترط
نوع الوظيفة: دوام كامل
الراتب الأساسي: من 6000 إلى 10000 جنيه شهريا
حوافز إضافية: من 1000 إلى 10000 جنيه شهريا

المزايا:

توفير مواصلات على نفقة الشركة
تأمينات صحية
تأمينات اجتماعية

وتأتي هذه الفرص في إطار دعم جهود الدولة لتمكين الشباب ودمجهم في سوق العمل، من خلال إتاحة وظائف متنوعة برواتب تنافسية ومزايا تأمينية واجتماعية.

