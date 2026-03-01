كيفية استخراج جواز السفر.. اعرف الخطوات

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة إجراءات استخراج جواز السفر، سواء من خلال مكاتب الجوازات المنتشرة بالمحافظات، في إطار التيسير على الراغبين في السفر خارج البلاد.

استخراج جواز السفر

وتوفر وزارة الداخلية المصرية، بالتعاون مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، إمكانية استخراج جواز السفر لأول مرة، إلى جانب خدمات الاستعلام عن صلاحية الجواز عبر المنصة الرسمية.

استخراج جواز السفر من مكاتب الجوازات

في حال الرغبة في التقديم بشكل مباشر من خلال مكاتب الجوازات، يتم اتباع الإجراءات التالية:

1. التوجه إلى مكتب الجوازات المختص بمحل الإقامة.

2. سحب نموذج رقم 92 الخاص بطلب استخراج جواز السفر.

3. استيفاء البيانات المطلوبة بدقة.

4. تقديم المستندات وسداد الرسوم المقررة.

5. الاحتفاظ بإيصال السداد لحين موعد الاستلام.

رسوم استخراج جواز السفر 2026

تختلف الرسوم وفقا لسرعة إنهاء الإجراءات، وجاءت على النحو التالي:

الجواز المستعجل في نفس اليوم: 1600 جنيه، ويسلم في يوم التقديم.

الجواز المستعجل خلال يومين: 1300 جنيه، ويسلم خلال يومي عمل.

الجواز العادي: 1110 جنيهات، ويسلم بعد ثلاثة أيام عمل من تاريخ التقديم.

استخراج جواز السفر

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

حددت الإدارة العامة للجوازات المستندات الأساسية اللازمة، وهي:

شهادة ميلاد مميكنة لمن هم دون 15 عاما.

عدد 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

المؤهل الدراسي، وفي حال عدم تقديمه يطلب سداد ضمان مالي.

بطاقة الرقم القومي لمن تجاوز 16 عاما.

خطوات استخراج جواز سفر



1.الدخول على الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات.

2.إنشاء حساب جديد باستخدام بيانات المستخدم.

3.إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

4.تحميل صورة شخصية حديثة وصورة من بطاقة الرقم القومي.

5.إرفاق الشهادة العسكرية بالنسبة للذكور.

6.تقديم وثيقة الزواج حال عدم تسجيل اسم الزوج أو الزوجة في الجوازات.

7.سداد الرسوم إلكترونيا وتحديد موعد استلام جواز السفر.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر من مكتب الجوازات

في حال الرغبة في التقديم لاستخراج جواز السفر من خلال مكاتب الجوازات، يجب اتباع الخطوات التالية:

1.التوجه إلى أقرب مكتب جوازات تابع لمحل السكن.

2.سحب نموذج 92 الخاص باستخراج الجواز وتعبئته.

3.تقديم النموذج بعد استيفاء البيانات وسداد الرسوم المطلوبة.

4.الاحتفاظ بالإيصال لاستلام الجواز بعد انتهاء المدة المحددة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين على وثائق السفر بسرعة وكفاءة، مع ضمان الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة.