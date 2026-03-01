قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم تصاعد الضربات العسكرية.. عودة الهدوء لسوق الذهب المحلي بختام تعاملات الأحد
أحمد موسى: غلق مضيق هرمز يهدد التجارة العالمية.. ومصر مستعدة لمواجهة تداعيات الحرب
تبكير صرف مرتبات مارس 2026 في مصر .. اعرف هتقبض امته قبل العيد
القبض على صاحبات فيديو السخرية من سلوكيات السيدات في الصلاة
الأرصاد تحذر من طقس الإثنين.. أمطار تمتد للقاهرة واضطراب ملاحي مع استمرار موجة الصقيع
الاتحاد الإيراني يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026
الحرس الثوري الإيراني: 40 قتيلا و60 جريحا إسرائيليا في حيفا
المصري يتقدم بهدفين أمام إنبي في الشوط الأول بالدوري
أحمد موسى: الرئيس السيسي يقود الدولة بحكمة في زمن الأزمات.. ومصر عصية على أي تهديد
قيمة زكاة الفطر وآخر موعد لإخراجها.. الإفتاء تحدد
نتيجة الأوضاع الراهنة.. الزراعة تكشف حقيقة توقف حركة الصادرات المصرية
أحمد موسى: مصر جاهزة لمواجهة أي أزمة بفضل التخطيط الجيد للرئيس السيسي
أخبار البلد

كيفية استخراج جواز السفر.. اعرف الخطوات

استخراج جواز السفر
استخراج جواز السفر
محمد غالي

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة إجراءات استخراج جواز السفر، سواء من خلال مكاتب الجوازات المنتشرة بالمحافظات، في إطار التيسير على الراغبين في السفر خارج البلاد.

استخراج جواز السفر

وتوفر وزارة الداخلية المصرية، بالتعاون مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، إمكانية استخراج جواز السفر لأول مرة، إلى جانب خدمات الاستعلام عن صلاحية الجواز عبر المنصة الرسمية.

استخراج جواز السفر من مكاتب الجوازات

في حال الرغبة في التقديم بشكل مباشر من خلال مكاتب الجوازات، يتم اتباع الإجراءات التالية:

1. التوجه إلى مكتب الجوازات المختص بمحل الإقامة.
2. سحب نموذج رقم 92 الخاص بطلب استخراج جواز السفر.
3. استيفاء البيانات المطلوبة بدقة.
4. تقديم المستندات وسداد الرسوم المقررة.
5. الاحتفاظ بإيصال السداد لحين موعد الاستلام.

رسوم استخراج جواز السفر 2026

تختلف الرسوم وفقا لسرعة إنهاء الإجراءات، وجاءت على النحو التالي:

الجواز المستعجل في نفس اليوم: 1600 جنيه، ويسلم في يوم التقديم.
الجواز المستعجل خلال يومين: 1300 جنيه، ويسلم خلال يومي عمل.
الجواز العادي: 1110 جنيهات، ويسلم بعد ثلاثة أيام عمل من تاريخ التقديم.

استخراج جواز السفر

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

حددت الإدارة العامة للجوازات المستندات الأساسية اللازمة، وهي:

شهادة ميلاد مميكنة لمن هم دون 15 عاما.
عدد 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.
شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.
المؤهل الدراسي، وفي حال عدم تقديمه يطلب سداد ضمان مالي.
بطاقة الرقم القومي لمن تجاوز 16 عاما.

خطوات استخراج جواز سفر 


1.الدخول على الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات.
2.إنشاء حساب جديد باستخدام بيانات المستخدم.
3.إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.
4.تحميل صورة شخصية حديثة وصورة من بطاقة الرقم القومي.
5.إرفاق الشهادة العسكرية بالنسبة للذكور.
6.تقديم وثيقة الزواج حال عدم تسجيل اسم الزوج أو الزوجة في الجوازات.
7.سداد الرسوم إلكترونيا وتحديد موعد استلام جواز السفر.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر من مكتب الجوازات

في حال الرغبة في التقديم لاستخراج جواز السفر من خلال مكاتب الجوازات، يجب اتباع الخطوات التالية:
1.التوجه إلى أقرب مكتب جوازات تابع لمحل السكن.
2.سحب نموذج 92 الخاص باستخراج الجواز وتعبئته.
3.تقديم النموذج بعد استيفاء البيانات وسداد الرسوم المطلوبة.
4.الاحتفاظ بالإيصال لاستلام الجواز بعد انتهاء المدة المحددة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين على وثائق السفر بسرعة وكفاءة، مع ضمان الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة.

استخراج جواز السفر استخراج جواز جواز السفر

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

أرشيفية

إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟

ذهب

تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

التعديات على الأراضي الزراعية

"استصلاح الأراضي" يعلن إزالة 50 حالة تعد وتطهير 47 مسقى ومصرف خلال فبراير

مزارعي سيناء

الزراعة: تخفيض 50% من خدمات الميكنة ودعم شامل لمزارعي سيناء

انتخابات المهندسين- أرشيفية

انتخابات مهندسي القاهرة.. اتهامات بمخالفات شابت عملية الفرز والرصد

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

انجي كيوان
انجي كيوان
انجي كيوان

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

مسلسل الكينج الحلقة 12.. حفل زفاف محمد عادل إمام وميرنا جميل يتحول إلى عزاء

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

