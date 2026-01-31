أسهل طريقة لاستخراج جواز السفر لأول مرة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات استخراج جواز السفر “باسبور” لأول مرة، في ظل تزايد الحاجة إلى السفر، سواء لأغراض العمل أو الدراسة أو السياحة.

وتوفر وزارة الداخلية، من خلال الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، إجراءات ميسرة لاستخراج جواز السفر، إلى جانب إتاحة خدمات الاستعلام عبر المنصات الرسمية.

استخراج جواز السفر

وتتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وفروعها الجغرافية بالمحافظات، إصدار جوازات السفر للمواطنين المتواجدين داخل البلاد وفقا للاختصاص المكاني، بينما يقوم المواطنون المتواجدون خارج مصر بالتقدم بطلبات استخراج أو تجديد جوازات السفر من خلال القنصليات المصرية بالخارج.

ويعد جواز السفر المقروء آليا وثيقة شخصية تخص صاحبها فقط، ولا يجوز إضافة الزوجة أو الأبناء عليه، ويكون ساريا لمدة 7 سنوات، ولا يسمح بإجراء أي تعديل أو إضافة بيانات خلال فترة سريانه.

استخراج جواز السفر المصري

خطوات استخراج جواز السفر لأول مرة

يحصل المواطن على نموذج رقم 29 جوازات مميكن مجانا من الإدارة العامة للجوازات أو أحد فروعها، ويقوم بملء بيانات الصفحة الأولى من النموذج بمعرفته تمهيدا لتقديم الطلب.

رسوم استخراج جواز السفر

تبلغ قيمة رسم استخراج جواز السفر المصري المميكن 705 جنيهات.

وفي حالة استخراج جواز بدل فاقد أو تالف، تصل قيمة الرسم إلى 1155 جنيها.

خدمة جواز السفر المميز

تتيح وزارة الداخلية خدمة اختيارية لاستخراج واستلام جواز السفر في نفس يوم تقديم الطلب، وهي متاحة بديوان عام الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، ومندوبيات الجوازات بالمراكز التجارية والوحدات المتنقلة، دون التقيد بالاختصاص المكاني أو محل الإقامة، مقابل 500 جنيه.

خدمة جواز السفر العاجل

تتيح هذه الخدمة استخراج واستلام جواز السفر في يوم العمل التالي، وهي متاحة بديوان الإدارة وأقسام الجوازات على مستوى الجمهورية مع الالتزام بالاختصاص المكاني، وكذلك مندوبيات الجوازات بالمراكز التجارية والوحدات المتنقلة دون التقيد بالاختصاص، مقابل 100 جنيه.

استخراج جواز السفر المصري

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

بطاقة الرقم القومي سارية لمن أتم 15 عاما، مع تحديث البيانات حال وجود أي تعديل.

شهادة الميلاد المميكنة لمن هم أقل من 15 عاما.

شهادة القيد الدراسي للطلاب عن العام الدراسي الحالي.

مستند الموقف التجنيدي للذكور من مواليد 18/3/1941، باستثناء من لم يبلغوا سن 19 عاما.

عدد 3 صور شخصية ملونة حديثة مقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

تعليمات مهمة عند التقديم

يشترط تقديم أصول المستندات وصورة منها للمطابقة.

يتم إثبات المهنة بجواز السفر باللغة العربية بحد أقصى 32 حرفا، وباللغة الإنجليزية بحد أقصى 35 حرفا، مع احتساب المسافات بين الكلمات.

بالنسبة للزوجات الراغبات في تدوين اسم الزوج باللغة الإنجليزية، يجب الإقرار بذلك في استمارة طلب الجواز.

استخراج جواز السفر المصري

الفئات المسموح لها بتقديم الطلب

يقدم الطلب صاحب الشأن شخصيا.

يجوز للزوج أو الزوجة التقديم نيابة عن الآخر.

يحق للآباء والأمهات التقديم عن الأبناء القصر.

يحق للأخوة البالغين التقديم عن أشقائهم القصر.

يحق للأبناء البالغين التقديم عن آبائهم وأمهاتهم.

يجوز للجد أو العم التقديم في حال سفر الأب والأم خارج البلاد.

يقبل التقديم من الوكلاء الرسميين بموجب توكيل عام أو خاص، شريطة النص صراحة على حق التعامل مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

بالنسبة للمهاجرين الذين ما زالت إجراءات هجرتهم سارية والمتواجدين خارج البلاد، يمكن صرف جوازات السفر لهم من داخل مصر بمعرفة أحد ذويهم بعد إثبات صفته.

الموقف التجنيدي

يلتزم كل مواطن بلغ سن 19 عاما، وكان من المولودين بعد 17/3/1941، بتقديم المستند الدال على تحديد موقفه من التجنيد ضمن مستندات استخراج جواز السفر.