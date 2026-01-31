دخام كثيف غطى الطريق.. حريق هائل في مصنع جبس بأبوزنيمة| صور

كشف مصدر مسئول تفاصيل الحريق الهائل الذي اندلع داخل مصنع جبس «نجمة سيناء»، التابع لشركة سيناء للمنجنيز، بمدينة أبوزنيمة، مؤكدًا أن سبب الحريق يرجع إلى انفجار خزانات المازوت أثناء قيام إحدى الشركات الخاصة بتنفيذ أعمال صيانة داخل المصنع، ما أدى إلى اشتعال النيران وانتشارها بسرعة.

واندلعت النيران بشكل مفاجئ داخل المصنع، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، ولا تزال تبذل جهودًا مكثفة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

تلقى اللواء محمد كامل عناني، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا يفيد بنشوب حريق بمصنع جبس «نجمة سيناء» التابع لشركة سيناء للمنجنيز، وعلى الفور جرى الدفع بعدد كبير من سيارات الحماية المدنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتعامل مع الحريق.

وفوجئ أهالي مدينة أبوزنيمة، والمسافرون عبر الطريق الدولي الساحلي بجنوب سيناء، بتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيفة من مصنع الجبس الواقع عند مدخل المدينة، ما دفعهم إلى إبلاغ الجهات الأمنية فورًا.

وأكد شهود عيان أن الدخان الكثيف غطّى الطريق الدولي بالكامل، فيما يواصل رجال الحماية المدنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، جهودًا كبيرة للسيطرة على الحريق وإخماده، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة وحماية المواطنين.

وتستمر أعمال الإطفاء والمتابعة، في انتظار الانتهاء من السيطرة الكاملة على الحريق، وحصر الخسائر، والتأكد من عدم وقوع أي إصابات.