دفء شرم الشيخ يشعل موسم الكريسماس ويجذب سياح أوروبا بحجوزات غير مسبوقة

شهدت منتجعات وفنادق مدينة شرم الشيخ إقبالًا سياحيًا كبيرًا من مختلف الجنسيات، مع تسجيل معدلات حجوزات مرتفعة وغير مسبوقة خلال موسم الكريسماس وأعياد رأس السنة الميلادية، خاصة من السياح الأوروبيين الذين يفضلون قضاء عطلاتهم الشتوية في أجواء دافئة، هربًا من الطقس البارد في بلدانهم.

واستعدت مدينة شرم الشيخ لاستقبال العام الميلادي الجديد واحتفالات الكريسماس ورأس السنة، سواء للسياح أو المقيمين ورواد المدينة الدائمين، حيث تتنافس الفنادق والمنتجعات السياحية في تقديم برامج احتفالية متنوعة تعكس أجواء البهجة والاحتفال بهذه المناسبة.

وحرصت الفنادق والمنتجعات السياحية على إدخال البهجة إلى نزلائها من خلال تزيين الواجهات والساحات بالزينات المضيئة، ومجسمات بابا نويل حاملاً هدايا رأس السنة، إلى جانب أشجار الكريسماس المزينة، وبعض المجسمات لطيور وحيوانات، ما أضفى لمسة جمالية خاصة على المنتجعات ودفع السياح إلى التقاط الصور التذكارية، لتتحول المدينة إلى لوحة احتفالية نابضة بالحياة.

وأكد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن شرم الشيخ تشهد استعدادات مكثفة لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الكريسماس، مشيرًا إلى أن الفنادق اعتادت تحفيز السياح على الاحتفال في أجواء موسمية دافئة، خاصة أن المدينة تتمتع بطقس معتدل شتاءً يجعلها مقصدًا سياحيًا مميزًا في هذا التوقيت من العام.

وأضاف المحافظ أن نسب الإشغال الفندقي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، بما يبشر بموسم سياحي جيد، في ظل تنوع المنتج السياحي والبرامج والعروض والحفلات الساهرة التي تقدمها المنتجعات لجذب أعداد كبيرة من السياح للاحتفال بقدوم العام الجديد، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات الإشغال ودعم قطاع السياحة.

من جانبه، قال الخبير السياحي المهندس زكريا عصام إن الفنادق تحرص على تقديم كل ما هو جديد لنزلائها في إطار الترويج السياحي والاحتفال بالعام الجديد، موضحًا أن أغلب الفنادق أطلقت الزينات المضيئة على واجهاتها، إلى جانب مجسمات للحيوانات، خاصة الغزلان، وأشجار عيد الميلاد المزينة بالأنوار والهدايا.

وأكد عصام أن هذه الفترة تشهد انتعاشًا ورواجًا سياحيًا ملحوظًا، مع توقعات بارتفاع نسب الإشغال إلى مستويات قياسية، ما يعكس التطور الذي يشهده قطاع السياحة في شرم الشيخ، خاصة بعد استضافتها لعدد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية التي عززت مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وأشار أحمد عادل أبو عقرب، المرشد السياحي بشرم الشيخ، إلى وجود حجم كبير من الحجوزات السياحية في منتجعات وفنادق المدينة خلال موسم الكريسماس، لما تتمتع به من دفء شتوي وطبيعة خلابة وبنية فندقية متميزة.

كما أكد أحمد مجدي، الخبير السياحي والمدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السائح، أن جميع الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ استعدت للموسم بالزينات والأضواء ومجسمات بابا نويل، إلى جانب البرامج السياحية والحفلات الترفيهية التي تتناسب مع أجواء الكريسماس، وتلبي تطلعات الزائرين من مختلف .