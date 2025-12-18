قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على رجل وسيدة يوزعان رشاوى فى محيط لجنة انتخابية بالسويس
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة
نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور
الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية .. وتؤكد: هوية الأمة وصمام أمانها الفكري
ضبط 8 من سماسرة الانتخابات في حملات أمنية مكبرة بشوارع الغربية
رئيس الوزراء: الدفع بـ28 طائرة جديدة لأسطول الطيران المدني في يناير 2026
أصل الحكاية

مرموش في الصدارة.. نجم مانشستر سيتي الأغلى والأبرز قبل انطلاق أمم أفريقيا

عمر مرموش
عمر مرموش
أمينة الدسوقي

يواصل النجم عمر مرموش خطف الأضواء محليا وعالميا، بعدما تصدر قائمة أغلى 10 لاعبين في صفوف منتخب مصر، قبل خوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

مرموش يتربع على عرش القيمة التسويقية

تصدر عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، القائمة بقيمة تسويقية بلغت 65 مليون يورو، متفوقا بفارق كبير على باقي نجوم المنتخب، ليؤكد مكانته كأغلى لاعب مصري في الوقت الحالي.

قائمة أغلى 10 لاعبين في منتخب مصر

عمر مرموش 65 مليون يورو

محمد صلاح 30 مليون يورو

محمود تريزيجيه 4.5 مليون يورو

إمام عاشور 4 ملايين يورو

مصطفى محمد 4 ملايين يورو

أحمد سيد زيزو 4 ملايين يورو

إبراهيم عادل 3.2 مليون يورو

مروان عطية 3 ملايين يورو

حمدي فتحي 2.2 مليون يورو

مهند لاشين 2 مليون يورو

مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2025

أسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب كل من:

زيمبابوي

جنوب أفريقيا

أنجولا

ويخوض الفراعنة مبارياتهم على ملعب أدرار بمدينة أغادير.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الرابعة على التوالي، بعدما تم زيادة عدد الفرق بداية من نسخة 2019، وتستضيفها المغرب حتى 18 يناير 2026.

مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات

يبدأ المنتخب الوطني، بقيادة المدير الفني حسام حسن، مشواره في البطولة بالمواعيد التالية:

22 ديسمبر مصر × زيمبابوي – 11 مساءً

26 ديسمبر مصر × جنوب أفريقيا – 6 مساءً

29 ديسمبر مصر × أنجولا – 7 مساءً

متفوقا على رونالدو مرموش ضمن نخبة مهاجمي العالم

كما واصل عمر مرموش تألقه العالمي بعدما حافظ على المركز الـ14 في أحدث تصنيف لأفضل مهاجمي العالم، الصادر عن شبكة GiveMeSport البريطانية، متقدما على أسماء كبيرة، أبرزها البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

إشادة عالمية بموهبة النجم المصري

وأشادت الشبكة البريطانية بالمستوى اللافت الذي يقدمه مرموش، مؤكدة أنه أصبح أحد أبرز النجوم الصاعدين في الكرة العالمية، بعدما جذب اهتمام نادي ليفربول ليكون خيارا محتملا لخلافة محمد صلاح، قبل أن ينجح مانشستر سيتي في حسم الصفقة قادمًا من آينتراخت فرانكفورت.

كما أبرز التقرير الدور الذي منحه المدرب بيب جوارديولا للاعب، مشيرًا إلى أن مرموش لا يتميز فقط بالأرقام التهديفية، بل بأسلوب لعبه الديناميكي وقدرته على اللعب كمهاجم ثانٍ، وهو ما أعاد للأذهان أداء الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

ثنائية مرعبة مع هالاند

وأوضحت الشبكة أن وجود مرموش إلى جانب النرويجي إيرلينج هالاند منح مانشستر سيتي قوة هجومية استثنائية، قادرة على إرباك دفاعات المنافسين بفضل تنوع التحركات، والضغط العالي، وسرعة إنهاء الهجمات، وهو ما يشكل كابوسًا لمدافعي الدوري الإنجليزي الممتاز.

مرموش نجم مانشستر سيتي أمم أفريقيا انطلاق أمم أفريقيا عمر مرموش النجم عمر مرموش محمد صلاح أمم أفريقيا 2025 برتغالي كريستيانو رونالدو قرعة البطولة منتخب مصر

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
اسعار الذهب اليوم
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
عادل إمام
ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

