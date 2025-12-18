مرموش في الصدارة.. نجم مانشستر سيتي الأغلى والأبرز قبل انطلاق أمم أفريقيا

يواصل النجم عمر مرموش خطف الأضواء محليا وعالميا، بعدما تصدر قائمة أغلى 10 لاعبين في صفوف منتخب مصر، قبل خوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

مرموش يتربع على عرش القيمة التسويقية

تصدر عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، القائمة بقيمة تسويقية بلغت 65 مليون يورو، متفوقا بفارق كبير على باقي نجوم المنتخب، ليؤكد مكانته كأغلى لاعب مصري في الوقت الحالي.

قائمة أغلى 10 لاعبين في منتخب مصر

عمر مرموش 65 مليون يورو

محمد صلاح 30 مليون يورو

محمود تريزيجيه 4.5 مليون يورو

إمام عاشور 4 ملايين يورو

مصطفى محمد 4 ملايين يورو

أحمد سيد زيزو 4 ملايين يورو

إبراهيم عادل 3.2 مليون يورو

مروان عطية 3 ملايين يورو

حمدي فتحي 2.2 مليون يورو

مهند لاشين 2 مليون يورو

مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2025

أسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب كل من:

زيمبابوي

جنوب أفريقيا

أنجولا

ويخوض الفراعنة مبارياتهم على ملعب أدرار بمدينة أغادير.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الرابعة على التوالي، بعدما تم زيادة عدد الفرق بداية من نسخة 2019، وتستضيفها المغرب حتى 18 يناير 2026.

مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات

يبدأ المنتخب الوطني، بقيادة المدير الفني حسام حسن، مشواره في البطولة بالمواعيد التالية:

22 ديسمبر مصر × زيمبابوي – 11 مساءً

26 ديسمبر مصر × جنوب أفريقيا – 6 مساءً

29 ديسمبر مصر × أنجولا – 7 مساءً

متفوقا على رونالدو مرموش ضمن نخبة مهاجمي العالم

كما واصل عمر مرموش تألقه العالمي بعدما حافظ على المركز الـ14 في أحدث تصنيف لأفضل مهاجمي العالم، الصادر عن شبكة GiveMeSport البريطانية، متقدما على أسماء كبيرة، أبرزها البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

إشادة عالمية بموهبة النجم المصري

وأشادت الشبكة البريطانية بالمستوى اللافت الذي يقدمه مرموش، مؤكدة أنه أصبح أحد أبرز النجوم الصاعدين في الكرة العالمية، بعدما جذب اهتمام نادي ليفربول ليكون خيارا محتملا لخلافة محمد صلاح، قبل أن ينجح مانشستر سيتي في حسم الصفقة قادمًا من آينتراخت فرانكفورت.

كما أبرز التقرير الدور الذي منحه المدرب بيب جوارديولا للاعب، مشيرًا إلى أن مرموش لا يتميز فقط بالأرقام التهديفية، بل بأسلوب لعبه الديناميكي وقدرته على اللعب كمهاجم ثانٍ، وهو ما أعاد للأذهان أداء الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

ثنائية مرعبة مع هالاند

وأوضحت الشبكة أن وجود مرموش إلى جانب النرويجي إيرلينج هالاند منح مانشستر سيتي قوة هجومية استثنائية، قادرة على إرباك دفاعات المنافسين بفضل تنوع التحركات، والضغط العالي، وسرعة إنهاء الهجمات، وهو ما يشكل كابوسًا لمدافعي الدوري الإنجليزي الممتاز.