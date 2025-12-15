قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفينة "TIM-Future" تنضم إلى الأسطول البحري المصري لتعزيز قدرات البترول والغاز
وزير الأوقاف: الندوة الدولية للإفتاء تنعقد برعاية كريمة من الرئيس السيسي
وزير المالية يوضح مزايا تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. تفاصيل
الوزير: السخنة أول ميناء مصري يشهد دخول قطاري الكهربائي السريع والديزل
"معلومات الوزراء" يصدر دراسة حول دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر
للمرة الثانية.. تأخير حصول ترامب على طائراته الرئاسية الجديدة
تفاصيل تعرض فنانة شهيرة لواقعة تحرش
تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الاسماعيلية: تقلبات جوية عنيفة ومؤثرة اليوم
الوزير: محطة حاويات السخنة آلية بالكامل وتُدار وفق أعلى المعايير العالمية
لها تاريخ مرضي.. وفاة طالبة أثناء حضورها طابور الصباح في المنوفية
طن ونصف حشيش وهيدرو .. الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 90 مليون جنيه
رئيس الوزراء يجتمع برؤساء ومسئولي المجالس التصديرية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كواليس استبعاد عمر مرموش من ودية منتخب مصر ونيجيريا

عمر مرموش
يسري غازي

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني تدريبه باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمواجهة نيجيريا غدا الثلاثاء في التجربة الودية الأخيرة استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويسود اتجاه لدي حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني إلي عدم إشراك عمر مرموش نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة الفراعنة الودية أمام نظيره منتخب نيجيريا مساء غد الثلاثاء استعدادا لـ الكان المزمع انطلاقه فى المغرب.

يأتي ذلك الاتجاه لدي حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني بإراحة عمر مرموش بعد مشاركته مساء أمس رفقة فريق مانشستر سيتي فى مباراة كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزي.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن إشراك عمر مرموش نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فى مران الفراعنة الكبار الختامي مساء اليوم الإثنين عقب وصوله إلي القاهرة.

 

ويستضيف منتخب مصر في الثامنة مساء غد الثلاثاء نظيره منتخب نيجيريا باستاد القاهرة الدولي، على أن يتوجه منتخب الفراعنة الكبار في اليوم التالي مباشرة للمغرب من أجل المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ووقع منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن مجموعة ضمت منتخبات جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا
أعلن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني قائمة الفراعنة الكبار في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب والتي شهدت عودة إمام عاشور نجم النادي الأهلي لصفوف المنتخب الأول بينما تم استبعاد ثنائي نادي الزمالك ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا.

جاءت قائمة منتخب مصر الوطني المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب على النحو التالي: 

حراس المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – خالد صبحي – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد هاني – أحمد عيد – محمد حمدي – أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – مهند لاشين – محمد شحاتة – محمود صابر – إمام عاشور – أحمد زيزو – محمود تريزيجيه – مصطفى فتحي – عمر مرموش – إبراهيم عادل – محمد صلاح

خط الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل – صلاح محسن.

قائمة المستبعدين من بطولة أمم أفريقيا
أحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر ومروان عثمان مهاجم سيراميكا كليوباترا وثنائي نادي الزمالك ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا.

فيما غاب أيضا محمد عبدالمنعم المحترف في نيس الفرنسي لعدم الجاهزية، وعبدالعزيز البلعوطي حارس البنك الأهلي، وثنائي بيراميدز زلاكا وأحمد عاطف " قطة".

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

احمد العوضي

أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

ضربة موجعة للزمالك قبل لقاء حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد

بقدرة شحن جبارة وأقوى معالج .. هواوي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

بميزات احترافية .. إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق

انخفاض حاد.. جاجوار تبيع سيارات فاخرة بـ 22 ألف دولار في هذه الدولة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

