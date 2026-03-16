محافظ المنوفية يحيل رئيس قرية دنشواي للتحقيق لضعف الإشراف وتقصيره في عمله

فاجأ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية محطة رفع صرف صحي بدنشواي وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " للوقوف على معوقات التشغيل تمهيداً لدخولها الخدمة ، حيث استمع المحافظ لشرح مفصل عن الموقف الحالي للمحطة ونسب إنجاز الأعمال ، موجهاً بالمتابعة المستمرة وتذليل العقبات لسرعة نهو المشروع وفق التوقيتات الزمنية المقررة والالتزام بمعايير الجودة والكفاءة التشغيلية لخدمة الأهالي .

وأكد محافظ المنوفية حرصه علي متابعة الموقف التنفيذي لجميع مشروعات حياة كريمة كونها من أهم المشروعات القومية الكبري التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً في ظل توجيهات الرئيس السيسي ، مشيراً الي أن الحكومة بكافة أجهزتها تعمل علي سرعة الإنتهاء من كافة المشروعات المستهدفة بالمبادرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030 .

وخلال جولته ، قرر محافظ المنوفية غلق أحد الكيانات المخالفة لتصنيع الأسفنج والمراتب بدنشواي لمخالفته الاشتراطات وعدم توافر سبل الأمن الصناعي ، وإحالة رئيس قرية دنشواي للتحقيق لضعف الإشراف وتقصيره في أداء مهام عمله .

وأكد محافظ المنوفية استمرار الحملات الميدانية المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس النظام العام أو تعرض سلامة المواطنين للخطر، مشددًا على أن الانضباط في الشارع أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية .