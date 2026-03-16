محافظ المنوفية يتفقد مكتبة مصر ومجمع الخدمات الحكومية بدنشواى ويكافئ العاملين

فاجأ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية مكتبة مصر العامة بدنشواى للتأكد من آلية العمل والخدمات المقدمة للارتقاء بالمستوى الثقافي لدى أبناء المحافظة، حيث تفقد المحافظ عدد من القاعات التدريبية للأطفال والكبار واستفسر عن حجم المترددين، وخلال تفقده أثنى المحافظ على الخدمات التي تقدمها المكتبة موجها بصرف مكافأة مالية للعاملين تقديراً لجهودهم وحسن الأداء والإشراف.

فيما فاجأ محافظ المنوفية مجمع الخدمات الحكومية بدنشواى، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة بكافة القطاعات الخدمية التي يشملها ومنها ( التموين، شئون اجتماعية، سجل مدني، مكتب بريد، شهر عقاري، مركز تكنولوجي) لضمان تأدية الخدمات للمواطنين بشكل أفضل وعلى أكمل وجه.

وخلال تواجده بالمجمع تفقد المحافظ مكتب البريد ومكتب التموين واستفسر عن آلية العمل وحجم المترددين لتذليل المعوقات ، والتقى بأحد المواطنين يتضرر من تأخر إجراءات استصدار رخصة بناء خاصة به ، وعلى الفور وجه رئيس المدينة بسرعة فحص الشكوى وتسريع الإجراءات لإستلامها اليوم تيسيراً على المواطن ،مشدداً على ضرورة إنهاء كافة طلبات المواطنين بالإدارة الهندسية تحقيقا للصالح العام وحفاظاُ على حقوق المواطنين .

