محافظ المنوفية يحيل مدير إدارة تموين الشهداء للتحقيق ويقرر غلق مخبز بلدي

فاجأ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية أحد المخابز البلدية بشارع بورسعيد بمدينة الشهداء ، للتأكد من جودة ووزن رغيف الخبز ومدي مطابقته للمواصفات الفنية ، حيث أبدى المحافظ استياءه الشديد من الحالة العامة للمخبز وعدم توافر الاشتراطات الفنية اللازمة ، وعلى الفور وجه بغلق المخبز وتوزيع الحصة التموينية على باقي المخابز بنطاق المركز والمدينة لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال تفقده للمخبز ،أجرى محافظ المنوفية اتصالا هاتفياً بمدير مديرية التموين مكلفاً بالتواجد الميداني وتشكيل لجنة للمرور على كافة المخابز البلدية بنطاق المراكز والمدن للتأكد من الالتزام بالحصص التموينية ومعايير جودة رغيف الخبز واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وأثناء خط سير جولته ،لاحظ محافظ المنوفية غلق أحد مستودعات البوتاجاز بمدينة الشهداء ، ووجه بمراجعة الموقف العام للمستودع والعرض عليه لاتخاذ اللازم مراعاة للصالح العام ، كما تضمنت الجولة ، ضبط سيارتين لتوزيع إسطوانات الغاز للسريحة بدنشواى بالمخالفة للوائح والقوانين ، وأصر محافظ المنوفية بنفسه على استمرار تواجده الميداني أمام السيارتين ومكلفا إدارة المرور بالتحفظ على السيارتين وايداعهم بمقر الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء لاتخاذ الإجراءات القانونية حاليهم فوراً ، كما أمر بإحالة مدير إدارة تموين الشهداء للتحقيق لتقصيره في مهام عمله وضعف مستوى الإشراف .

فيما فاجىء محافظ المنوفية مركز توزيع بوتاجاز أبو كلس لمتابعة الموقف العام للمستودع وانتظام سير العمل والتأكد من تنفيذ كافة التوجيهات الصادرة في هذا الشأن.