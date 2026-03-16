محافظ المنوفية يفاجئ مدرسة الشهداء الثانوية العسكرية بالزيارة ويحيل المدير للتحقيق

فاجأ اليوم ، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، مدرسة الشهداء الثانوية العسكرية بنين ، للوقوف على انتظام سير العملية التعليمية ومستوى الأداء والانضباط العام داخل المدرسة، حيث لاحظ وجود عدد 6 طلاب فقط ، وقرر المحافظ إحالة مدير المدرسة للتحقيق لضعف الإشراف وتغيب الطلاب وتدنى نسبة الحضور وعدم انتظام المنظومة التعليمية بالمدرسة.

كما فاجأ محافظ المنوفية، المركز التكنولوجي بمركز ومدينة الشهداء ، للتأكد من انتظام سير العمل والوقوف على مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين ، حيث استفسر عن آلية العمل بالمركز ونسب انجاز ملف التصالح على مخالفات البناء لتقديم الدعم اللازم وتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،وخلال تواجده ، التقى محافظ المنوفية بأحد المواطنين يتضرر من طول المدة الزمنية لإنهاء ملف التصالح الخاص به ، وعلى الفور وجه المحافظ بسرعة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتلك الملف اليوم تيسيراً على المواطن وتقنين أوضاعه.

كما استمع محافظ المنوفية لشكوى عدد من المواطنين موجهاً بسرعة فحصها واتخاذ اللازم حيالها ، ومنها شكوى مواطن بشأن الصرف الصحي بكفر دنشواى ، ووجه المحافظ بتشكيل لجنة لفحص الموقف والعرض عليه والإفادة.

وفى خط سير جولته ،لاحظ محافظ المنوفية وجود زحام وتكدس من قبل الأهالي على أحد فروع البنك الأهلي "فرع الشهداء " ، موجهاً بتنظيم سير العمل تيسيراً على المواطنين في تلقى الخدمة ، مشيراً إلى أنه لا يدخر جهداً في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية متطلباتهم بشتى القطاعات.