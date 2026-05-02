أخبار الوادي الجديد| توريد 183 ألف طن قمح .. استقرار أسعار الفاكهة والخضروات

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

توريد 183 ألف طن قمح للشون والصوامع بالوادي الجديد

سجّلت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، ارتفاعًا جديدًا في إجمالي كميات القمح الموردة خلال موسم حصاد 2025 / 2026، لتصل إلى 183 ألفًا و631 طنًا و905 كيلو جرامات، ضمن أعمال التوريد الجارية بمواقع التخزين والصوامع داخل المحافظة وخارجها.

كميات التوريد داخل وخارج المحافظة

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن إجمالي كميات القمح الموردة داخل المحافظة بلغ 56 ألفًا و71 طنًا و518 كيلو جرامًا، بينما وصلت الكميات الموردة خارج المحافظة إلى 136 ألفًا و500 طن و387 كيلو جرامًا.

مساحات القمح والحصاد

وأوضح المرسي أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح على مستوى المحافظة بلغ 412 ألفًا و706 أفدنة، فيما جرى حصاد 111 ألفًا و700 فدان حتى الآن، مع استمرار أعمال الحصاد بمختلف المراكز والقرى.

صومعة العوينات في المقدمة

وأشار مدير زراعة الوادي الجديد إلى أن صومعة العوينات تصدرت جهات الاستلام بإجمالي 28 ألفًا و496 طنًا و450 كيلو جرامًا، تلتها شون مطاحن مصر الخارجة بإجمالي 25 ألفًا و936 طنًا و910 كيلو جرامات، فيما استقبل بنك التسليف 538 طنًا و158 كيلو جرامًا، وبلغت كميات التقاوي الموردة نحو 1100 طن.

تيسير إجراءات الاستلام

وأكدت مديرية الزراعة استمرار تيسير إجراءات الاستلام للمزارعين، وتقديم الدعم اللازم خلال موسم التوريد، مع متابعة يومية لحركة النقل والتخزين للحفاظ على جودة المحصول وتحقيق المستهدف.

محصول القمح

شهدت محافظة الوادي الجديد خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في زراعة محصول القمح، في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مستفيدة من المساحات الزراعية الشاسعة والمشروعات القومية للاستصلاح الزراعي بالمحافظة. وتُعد مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة من أبرز المناطق المنتجة للقمح، حيث يعتمد المزارعون على نظم الري الحديثة والتقاوي المحسنة لزيادة الإنتاجية.

وتحرص الجهات التنفيذية بالمحافظة سنويًا على تجهيز مواقع التخزين والصوامع ونقاط التجميع قبل بدء موسم الحصاد، مع توفير التسهيلات اللازمة للمزارعين لتوريد المحصول بسهولة ويسر.

كما تُتابع مديريات التموين والزراعة عمليات التوريد بشكل يومي، لضمان انتظام استلام الأقماح المحلية وفقًا للأسعار التي تحددها الدولة لتشجيع الفلاحين على زيادة معدلات التوريد.

ويُعد محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة في الوادي الجديد، نظرًا لملاءمة الظروف المناخية والتربة الصحراوية لإنتاجه بجودة مرتفعة، الأمر الذي جعل المحافظة ضمن المحافظات الواعدة في دعم احتياطي القمح المحلي. كما أسهم مشروع “الدلتا الجديدة” والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية في زيادة الرقعة المزروعة بالمحصول خلال الأعوام الماضية.

وتسعى الدولة إلى رفع كفاءة منظومة التخزين من خلال إنشاء صوامع حديثة وتقليل الفاقد أثناء النقل والتخزين، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا من القمح، باعتباره أحد أهم المحاصيل المرتبطة بالأمن الغذائي للمواطنين.

كيلو الطماطم بـ20 جنيها.. أسعار الخضار والفاكهة بالوادى الجديد اليوم الجمعة

شهدت منافذ البيع الحكومية المخفضة بالوادي الجديد انخفاضا ملحوظًا فى أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026 حيث ​قامت الوحدات المحلية بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة الطازجة بكل منافذ البيع التابعة للوحدة والمتفرقة بميادين وأحياء المدن والقرى، في إطار توجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بمواصلة ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وكانت أسعار الخضراوات والفاكهة كالتالى:

طماطم 20 جنيها

خيار 15 جنيها

بطاطس 8 جنيهات

بصل أبيض 7,5 جنيه

بصل أحمر 7,5 جنيه

فلفل 15 جنيها

فلفل شطة 20 جنيها

باذنجان 10 جنيهات

كوسه 15 جنيها

جزر 10 جنيهات

بسلة 20 جنيها

بطاطا 7 جنيهات

كرنب 25 جنيها

قرنبيط 25 جنيها

رمان ممتاز 20 جنيها

جوافه 15 جنيها

برتقال يوسفي 20 جنيها

برتقال 15 جنيها

موز 30 جنيها

كاكا 35 جنيها

عنب 25 جنيها

كنتالوب 20 جنيها

ليمون 40 جنيها

مانجو 60 جنيها

تفاح 70 جنيها

نبق عماني 60 جنيها

كيوى 100 جنيه

إصابة 3 أشخاص خلال مشاجرة بالسلاح الأبيض في الوادي الجديد

أصيب 3 أشخاص، مساء الجمعة، في مشاجرة نشبت بينهم بقرية الشركة 8 التابعة لمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، بسبب خلافات الجيرة، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتباشر النيابة العامة التحقيقات.



تفاصيل البلاغ والإصابات

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول مصابين في مشاجرة بالسلاح الأبيض إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة وقعت بين طرف أول، مزارع مسن ونجله، وطرف ثانٍ مزارع مسن آخر، إثر خلافات الجيرة، وأسفرت عن إصابة "ن. ح"، 63 عامًا، بجروح في الكتف والعضد الأيمن، وإصابة نجله "م"، 20 عامًا، بجرح نافذ في منطقة الصدر بعد طعنه بمطواة خلال المشاجرة، فيما أصيب الطرف الثاني "ع. م"، 63 عامًا، بسحجات بمنطقة الصدر.

جرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، كما جرى تحويل الشاب المصاب بطعنة مطواة في منطقة الصدر إلى مستشفى أسيوط الجامعي، نظرًا لسوء حالته الصحية وحاجته إلى استكمال الرعاية الطبية.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بقسم شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.