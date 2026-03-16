بريطانيا ترسل 8 بحارة إلى الشرق الأوسط

كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن المملكة المتحدة أرسلت قبل أيام من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران مجموعة من ثمانية بحارة إلى الشرق الأوسط.

كما أضافت الصحيفة أن هذه الخطوة قد يتم تفسيرها على أنها استجابة محدودة للغاية للدعوات الدولية لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة.

وأوضحت أن هؤلاء البحارة، المنتمين إلى مجموعة مكافحة الألغام واستغلال التهديدات التابعة للبحرية البريطانية (MTXG)، وصلوا من بورتسموث إلى البحرين في فبراير الماضي، أي قبل أيام من بدء العملية الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة. ويملك هؤلاء البحارة تقنيات حديثة للكشف عن الألغام باستخدام طائرات مسيرة، تتيح اكتشافها وتدميرها عن بعد، لكن هذه التقنيات لم تختبر قط في ظروف حرب فعلية.

ونقلت "تليجراف" عن مصدر في وزارة الدفاع البريطانية قوله إن هذا الوجود "لا يقارن البتة بما كانت تمتلكه بريطانيا سابقا في الخليج"، بينما أشار مصدر آخر إلى أن "من غير الواضح ما الإجراءات التي يمكن لهذه المجموعة الصغيرة من البحارة اتخاذها، إن كان بإمكانها فعل أي شيء على الإطلاق".

وقال مصدر في البحرية البريطانية للصحيفة: "أعتقد أن أسلحتنا ببساطة غير جاهزة. وهي بالتأكيد غير مهيأة للعمليات في ظل تهديدات عالية المستوى".

ونقل التقرير عن مصدر مقرب من ترامب قوله إن الولايات المتحدة لم يعد بإمكانها الاعتماد على الدعم العسكري البريطاني، مضيفا: "أثناء النزاع مع إيران، أثبت البريطانيون أنه لا يمكن الاعتماد عليهم، فهم لا يملكون الموارد، وليس لديهم اهتمام حقيقي بأي أصول عسكرية. لا توجد علاقات خاصة بيننا، وقد انتهى هذا الأمر".