قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوراق وشروط التقدم ببحث اجتماعي لسداد المصروفات الدراسية بالجامعات | خاص
محامي الطبيب ضياء العوضي يشرح كيفية استخراج الجثمان وتشريحه في المقابر.. كواليس مثيرة
ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على سيارات الاتحاد الأوروبي المستوردة
إصابة 11 شخصًا في انهيار جزئي داخل عقار بمحرم بك
دعاء للميت أخر ساعة اليوم الجمعة.. 3 كلمات تجعله في ضيافة الرحمن
البنوك المركزية الكبرى: رفع أسعار الفائدة بات وشيكا
3 أشهر جديدة لضبط السوق .. وزير الاستثمار يقرر مد حظر تصدير السكر
رسائل قوية من أحمد موسى قبل لقاء القمة: الليلة مباراة لها طعم مختلف
البيت الأبيض: أمر تنفيذي بتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على كوبا
هنمشيك من الشقة .. تاجر أجهزة كهربائية يستغيث من تهديدات مستمرة وتحطيم شقته في مدينة نصر
هجوم وشيك ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوارديولا يحث مانشستر سيتي على التركيز وسط جدول مزدحم في مايو

جوارديولا
جوارديولا
قسم الرياضة

طالب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، فريقه بالتكيف مع الجدول المزدحم خلال شهر مايو، في ظل سعيه لمطاردة أرسنال المتصدر في سباق الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى استعداده لخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي.

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على إيفرتون، الاثنين المقبل، متأخرًا بثلاث نقاط عن آرسنال المتصدر مع امتلاكه مباراة مؤجلة، قبل أن يستضيف برينتفورد السبت الذي يليه.

وبما أن مانشستر سيتي سيخوض أيضا نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 16 مايو، فإنه سيواجه ضغطًا كبيرًا بخوض ست مباريات خلال ثلاثة أسابيع هذا الشهر.

وقال جوارديولا للصحفيين اليوم الجمعة، عندما سُئل عن جدول المباريات المزدحم: "أرسنال يخوض منافسات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، لذا فالوضع متشابه".

وتابع: "عندما توجنا بالثلاثية، خضنا جدولا مشابها من حيث الضغط، لكنني تعلمت منذ وقت طويل ألا أتوقع أي سيناريو مختلف، علينا التكيف والتعامل مع كل مباراة على حدة".

ويعد هامش الخطأ المتاح لمانشستر سيتي ضئيلا للغاية في سباق اللقب، الذي يبدو مرشحا للاستمرار حتى الجولة الأخيرة.

وأضاف: "إيفرتون حقق نتائج جيدة جدا في الأسابيع الأخيرة، ويقاتل من أجل حجز مكان في المنافسات الأوروبية، لا يمكننا القبول بأي نتيجة سوى الفوز".

كما قدم جوارديولا أخبارًا إيجابية بشأن رودري والمدافعين روبن دياز ويوسكو جفارديول، رغم إشارته إلى أن الثلاثي قد لا يكون جاهزا للمشاركة أمام إيفرتون.

واختتم: "حالة رودري تتحسن، لكنه لم يتدرب معنا بعد، وسنقيم وضعه في الأيام المقبلة، روبن لم ينضم بعد إلى التدريبات الجماعية، لكن حالته وحالة يوسكو ورودري في تحسن مستمر".

جوارديولا سيتي بيب جوارديولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1100 جنيه في يوم| قفزة كبيرة بسعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

نظام الطيبات

كارثة تهدد أطفال السكري.. أم توقف الأنسولين عن طفلها أملاً في "الطيبات" واستشاري يحذر: يؤدي للوفاة

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

4500 جنيه لكل مواطن| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل مواطن بالبطاقة| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

تعبيرية

زيادة سنوية تصل لـ 7% ..تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان

الطقس في مصر

تقلبات جوية قادمة.. انخفاض مفاجئ في الحرارة| تحذير هيئة الأرصاد

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب يعلن اعتزامه فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي

هليكوبتر

مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس الأمريكية وفتح تحقيق حول الحادث

جنوب لبنان

تصاعد حصيلة الضحايا في لبنان إلى أكثر من 2600 قتيل منذ مارس الماضي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين الڤيب؟ دراسة تكشف تسببها بمرض خطير

السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

طريقة عمل فطيرة الجلاش.. وصفة سهلة وموفرة

طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش

فرح شعبان تثير تفاعل متابعيها بعد ظهورها بفستان زفاف

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

قادة إيران
قادة إيران
قادة إيران

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد