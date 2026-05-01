جوارديولا يحث مانشستر سيتي على التركيز وسط جدول مزدحم في مايو

طالب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، فريقه بالتكيف مع الجدول المزدحم خلال شهر مايو، في ظل سعيه لمطاردة أرسنال المتصدر في سباق الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى استعداده لخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي.

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على إيفرتون، الاثنين المقبل، متأخرًا بثلاث نقاط عن آرسنال المتصدر مع امتلاكه مباراة مؤجلة، قبل أن يستضيف برينتفورد السبت الذي يليه.

وبما أن مانشستر سيتي سيخوض أيضا نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 16 مايو، فإنه سيواجه ضغطًا كبيرًا بخوض ست مباريات خلال ثلاثة أسابيع هذا الشهر.

وقال جوارديولا للصحفيين اليوم الجمعة، عندما سُئل عن جدول المباريات المزدحم: "أرسنال يخوض منافسات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، لذا فالوضع متشابه".

وتابع: "عندما توجنا بالثلاثية، خضنا جدولا مشابها من حيث الضغط، لكنني تعلمت منذ وقت طويل ألا أتوقع أي سيناريو مختلف، علينا التكيف والتعامل مع كل مباراة على حدة".

ويعد هامش الخطأ المتاح لمانشستر سيتي ضئيلا للغاية في سباق اللقب، الذي يبدو مرشحا للاستمرار حتى الجولة الأخيرة.

وأضاف: "إيفرتون حقق نتائج جيدة جدا في الأسابيع الأخيرة، ويقاتل من أجل حجز مكان في المنافسات الأوروبية، لا يمكننا القبول بأي نتيجة سوى الفوز".

كما قدم جوارديولا أخبارًا إيجابية بشأن رودري والمدافعين روبن دياز ويوسكو جفارديول، رغم إشارته إلى أن الثلاثي قد لا يكون جاهزا للمشاركة أمام إيفرتون.

واختتم: "حالة رودري تتحسن، لكنه لم يتدرب معنا بعد، وسنقيم وضعه في الأيام المقبلة، روبن لم ينضم بعد إلى التدريبات الجماعية، لكن حالته وحالة يوسكو ورودري في تحسن مستمر".