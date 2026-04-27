جوارديولا يخطط لضربة صيفية.. مانشستر سيتي يستهدف صفقة جزائرية

يضع بيب جوارديولا، المدير الفني لـمانشستر سيتي، عينه على تدعيم خط الوسط الهجومي خلال سوق الانتقالات الصيفية، حيث برز اسم الجزائري الشاب إبراهيم مازا، لاعب باير ليفركوزن، كأحد أبرز الأهداف المطروحة على طاولة النادي الإنجليزي.

وتشير التقارير إلى أن جوارديولا يرى في اللاعب مشروعًا مميزًا قادرًا على تقديم إضافة فنية كبيرة، بفضل مرونته في اللعب بأكثر من مركز هجومي، وهو ما يتماشى مع أسلوب السيتي القائم على التنوع والسرعة في التحول.

وتأتي هذه الخطوة في ظل اقتراب برناردو سيلفا من نهاية عقده، ما يدفع إدارة مانشستر سيتي للبحث عن بديل مستقبلي قادر على تعويض تأثيره داخل الفريق.

ورغم تمسك باير ليفركوزن بخدمات لاعبه ورفضه عرضًا أوليًا بقيمة 50 مليون يورو، فإن السيتي يواصل محاولاته، حيث يجهز عرضًا جديدًا قد يصل إلى 65 مليون يورو، إلى جانب حوافز إضافية، في محاولة لحسم الصفقة.

كما تلعب وكالة CAA Stellar دورًا بارزًا في المفاوضات، مستفيدة من علاقاتها القوية داخل سوق الانتقالات، ما قد يسهل إتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وقدم مازا موسمًا لافتًا، بعدما ساهم في 11 هدفًا خلال 38 مباراة، بتسجيله 5 أهداف وصناعته 6 أخرى، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية.