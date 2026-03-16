جيش الإحتلال يعلن تدمير مركز فضائي عسكري في قلب طهران

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفّذ هجوماً استهدف مركزاً لتطوير القدرات الفضائية العسكرية في قلب العاصمة الإيرانية طهران، مشيراً إلى أن الموقع كان يُستخدم لتطوير قدرات هجومية مضادة للأقمار الصناعية.

وأوضح المتحدث، أن المركز الذي تعرّض للهجوم كان يُستخدم لتطوير برامج فضائية عسكرية، بما في ذلك تطوير القمر الصناعي «شمران 1»، الذي أطلقه الحرس الثوري الإيراني إلى الفضاء في سبتمبر 2024.

وأضاف أن تدمير هذا المركز يأتي استكمالاً للهجوم الذي نُفّذ يوم الجمعة الماضي على مركز آخر لأبحاث الفضاء تابع لمنظمة الفضاء الإيرانية في طهران.

وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر في الوحدة 9900 التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية قوله إن الوحدة تقود جهوداً مكثفة للحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في الفضاء، وللحد من قدرة إيران على تطوير قدراتها في هذا المجال.

وأشار المصدر، إلى أن هذه الجهود المتعددة الجوانب، التي تتم بالتعاون مع وزارة الدفاع والصناعات العسكرية، تُمكّن مديرية الاستخبارات من مواصلة تشغيل أقمار المراقبة الصناعية وتوفير معلومات استخباراتية بالغة الأهمية تُستخدم في العمليات العسكرية، والإنذار المبكر، والتحقيقات العملياتية في مختلف جبهات القتال.