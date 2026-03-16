إلكترونية و15% أسئلة مقالية|قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر مارس لأولى و2 ثانوي
1721 فرصة عمل في 8 محافظات.. تعرف على وظائف وزارة العمل الجديدة
لبنان يدين استهداف "اليونيفيل" في 3 هجمات منفصلة ويشدد على تسليم السلاح للدولة
مصرع فلسطيني جراء سقوط صاروخ على سيارة في أبو ظبي
التعادل يسيطر على المشهد بعد مباريات الذهاب.. فرص قوية لبيراميدز والزمالك وعودة حاسمة تنتظر الأهلي والمصري قاريا
إلغاء الرخصة والحبس.. كيف واجه القانون تعاطي المخدرات حال السير بالطريق العام؟
ترامب: لا نستفيد من مضيق هرمز وعلى الدول المستفيدة حمايته
خلف الكواليس.. ترامب يؤكد التواصل مع إيران ويرفض إعلان نهاية الحرب
اتصالات مكثفة.. ترامب يسعى للإعلان عن "تحالف هرمز"
فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي
الفراخ البيضاء تسجل 120 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 16 مارس
أمطار في حلايب وجنوب الصعيد.. والأرصاد تُحذر من نشاط الرياح بالصحراء الغربية وجنوب سيناء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
أخبار العالم

خلف الكواليس.. ترامب يؤكد التواصل مع إيران ويرفض إعلان نهاية الحرب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ما زالت بعيدة عن إعلان انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران، رغم التصريحات السابقة التي تحدثت عن توجيه ضربات قاسية لقدراتها العسكرية. ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه المنطقة توترات غير مسبوقة منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، أواخر فبراير الماضي.

وخلال حديثه للصحفيين، أوضح ترامب أن الوقت لم يحن بعد لإعلان النصر أو إنهاء العمليات العسكرية، قائلاً: "لست مستعداً بعد لإعلان الانتهاء". وتأتي تصريحاته رغم تأكيدات سابقة من الإدارة الأمريكية بأن الضربات العسكرية نجحت في إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بشكل كبير، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة من الصراع.

وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى أن المخاوف الأمنية لا تزال قائمة، خصوصاً في الممرات البحرية الحيوية في المنطقة، وعلى رأسها مضيق هرمز. وأوضح أن الجيش الإيراني تعرض لهزيمة كبيرة، إلا أن المخاطر لا تزال قائمة، مشيراً إلى أن "عدداً قليلاً من الأشخاص يمكنهم زرع ألغام هنا وهناك، ما قد يسبب فوضى كبيرة". وتعكس هذه التصريحات القلق الأمريكي من احتمال لجوء طهران إلى تكتيكات غير تقليدية لعرقلة الملاحة أو تهديد إمدادات الطاقة العالمية.

وفي هذا الإطار، شدد ترامب على ضرورة مشاركة الدول الأخرى في حماية الممرات البحرية في الخليج، قائلاً إن الولايات المتحدة تطالب الدول التي تعتمد على نفط المنطقة بالمساهمة في حماية طرق الملاحة وتأمين مياهها الإقليمية. ويأتي هذا التصريح في ظل تحركات أمريكية لتشكيل تحالف دولي بحري لحماية الملاحة في مضيق هرمز، وهو الممر الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط العالمية.

وعلى الرغم من استمرار العمليات العسكرية، كشف الرئيس الأمريكي عن وجود قنوات اتصال مع طهران، مؤكداً أن واشنطن تتواصل مع إيران، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن القيادة الإيرانية "ليست مستعدة بعد" للدخول في مرحلة تسوية أو إنهاء الحرب. ويعكس هذا التصريح وجود اتصالات غير مباشرة بين الطرفين، في وقت تتواصل فيه الضربات العسكرية والتصعيد الميداني.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العملية العسكرية التي بدأت في 28 فبراير، والتي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف داخل إيران، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من كبار القادة العسكريين، وفق تقارير متعددة. ومنذ ذلك الحين، تشهد المنطقة تبادلاً متواصلاً للهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، ما يهدد بتوسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

زيادة الحد الأدنى للأجور 2026

مفاجآة خلال ساعات.. الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور | هيوصل كام؟

الطماطم

الكيلو بـ 35 جنيهًا.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

السفير عاطف سالم

مفاجأة| سفير مصر السابق بـ تل أبيب: نتنياهو يختبئ في غرفة محصنة تحت المسجد الأقصى

الصلاة

الحزن بيموت.. أب يلحق بنجله وقت صلاة الجنازة عليه في مشهد مهيب بالمنوفية

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننفرد بنشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

ننفرد بنشر أقوال والد عروس بورسعيد المقتولة في منزل خطيبها

فلسطيني الجنسية.. ننشر أقوال والد عروس بورسعيد

اسعار السبائك الذهب

سبيكة 10 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد

حكم التحدث مع الله بالعامية

هل يجوز التحدث مع الله بالعامية؟.. الإفتاء تجيب

ملتقى الأزهر

ملتقى الأزهر بعد صلاة التراويح يناقش الشبهات حول تدوين السنة النبوية

ليلة القدر

للفوز بليلة القدر.. الإفتاء توضح كيف تغتنمها في العشر الأواخر من رمضان

بالصور

لصحة العين و الجلد.. ما أهمية فيتامين أ؟

لصحة العين و الجلد..ما أهمية فيتامين أ ؟
لصحة العين و الجلد..ما أهمية فيتامين أ ؟
لصحة العين و الجلد..ما أهمية فيتامين أ ؟

50 صورة من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2026

حفل الأوسكار
حفل الأوسكار
حفل الأوسكار

مرشح لجائزة أفضل ممثل .. وصول ليوناردو دي كابريو لحفل جوائز الأوسكار 98

ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد