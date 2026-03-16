إيران : لا نستهدف إلا القواعد العسكرية وأصول أمريكا في المنطقة

أعلنت الخارجية الإيرانية، أن الدولة تستهدف القواعد العسكرية والأصول المرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة فقط، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، أنه رغم ما يراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترابًا من تحقيق نصر في الحرب على إيران بعد أسبوعين من القتال، لايزال الواقع الميداني والسياسي أكثر تعقيدًا .

فخلال أسبوعين من المواجهة، تمكنت الولايات المتحدة وإسرائيل من إلحاق أضرار بالغة بالقوات الإيرانية، بما في ذلك القضاء على معظم القدرات البحرية الإيرانية وتدمير جزء كبير من ترسانة الصواريخ وقتل قيادات بارزة. وبدا بهذا المعنى أن ترامب يقترب من الأهداف التي وضعها قادته العسكريون في بداية الحرب .

مع ذلك، أكدت "واشنطن بوست" في تقرير، أن التطورات العسكرية الأخيرة لم تحقق الأهداف الأوسع التي أعلنها ترامب في بعض تصريحاته. فالنظام الإيراني ، رغم الضربات، ما يزال قائمًا على رأس السلطة .

ويرى دبلوماسيون ومحللون، تحدثوا إلى الصحيفة، أن قادة إيران قد يكونون اليوم أكثر رغبة من أي وقت مضى في الإسراع نحو امتلاك سلاح نووي، خاصة وأن طهران لا تزال تحتفظ بما تعتقد الولايات المتحدة ودول حليفة أنه يبلغ 440 كيلوجرامًا من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ما يمنحها ورقة ضغط إضافية بينما يكافح النظام من أجل الدفاع عن نفسه والصمود في وجه الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.