السلطات الإسرائيلية تفرج عن شقيق رئيس جهاز "الشاباك" في قضية تهريب بضائع لغزة

أفرجت السلطات الإسرائيلية عن بتسلئيل زيني، شقيق رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" ديفيد زيني، وأربعة أخرين مشتبه بهم في قضية تهريب بضائع إلى قطاع غزة.

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية إطلاق سراح المتهمين مع وضعهم رهن الإقامة الجبرية، بعدما رفضت استئناف الإدعاء العام لتمديد حبسهم الاحتياطي.





وقدم مكتب المدعي العام الإسرائيلي استئنافا أمام المحكمة العليا الأسبوع الماضي ضد قرار محكمة بئر السبع الجزئية بالإفراج عن زيني والمشتبه بهم الآخرين المتورطين في شبكة التهريب، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".





ويواجه المشتبه بهم اتهامات بتهريب السجائر وغيرها من البضائع الممنوعة إلى القطاع.





ولإبقاء أي مشتبه به رهن الاحتجاز قبل إدانته، يجب على القاضي أن يقتنع بوجود احتمال كبير بأن يشكل الشخص خطرا على الآخرين أو أنه قد يعرقل الإجراءات القانونية في حال إطلاق سراحه.