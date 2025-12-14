مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025.. زيمبابوي أولًا

يستعد المنتخب الأول بقيادة حسام حسن لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب فى الفترة من 21 ديسمبر الجارى وحتى 18 يناير 2026.

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا



تقام مباراة مصر وزيمبابوىيوم 22 ديسمبر الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

تقام مباراة مصر وجنوب افريقيا.. يوم 26 ديسمبر الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

تقام مباراة مصر وانجولا..يوم 29 ديسمبر الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

وأسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، بجانب زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا

قائمة منتخب مصر فى أمم أفريقيا



وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي، وخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.