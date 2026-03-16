مليون جنيه لكل فائز .. الرئيس السيسي يكرم الفائزين بالموسم الأول لـ«دولة التلاوة»

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال ليلة القدر اليوم، الفائزين في مسابقة التلاوة الموسم الأول، ومنح كل فائز جائزة ملية قدرها مليون جنيه.

وفاز المتسابق محمد كامل بالموسم الأول لبرنامج دولة التلاوة عن فرع التجويد بجائزة قيمتها مليون جنيه، كما فاز المتسابق أشرف سيف الشهير بـ «بلال» سيف، بمسابقة دولة التلاوة عن فرع الترتيل، كما فاز المتسابق عمر على بالموسم الأول من برنامج دولة التلاوة جائزة الجمهور.

وأسدل الستار اليوم على الموسم الأول للبرنامج الأشهر خلال الفترة الماضية بإعلان نتيجة الفائزين بـدولة التلاوة ، حيث تم منح مليون جنيه لكل فائز عن فرع التجويد وفرع الترتيل، بالإضافة إلى تصويت الجمهور، حيث وصل للنهائي خمسة متسابقين هم محمد أحمد حسن، وأشرف سيف، عن فرع الترتيل، وأحمد على ومحمد كامل ومحمد القلاجي عن فرع التجويد، بالإضافة إلى جائزة تصويت الجمهور.

الحفل الختامي أقيم في ليلة السابع والعشرين من رمضان في الاحتفال بـ ليلة القدر، الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم، ليشهد الحفل بذلك أيضًا ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين، التي تفضل فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكريم الفائزين من مختلف دول العالم، مع تكريم نجوم دولة التلاوة من داخل مصر، في مشهد مهيب جمع بين الاحتفاء بأهل القرآن عالميًا والاحتفاء بالمواهب المصرية الواعدة.

وكانت وزارة الأوقاف منذ الإعلان عن هذا الحدث، قد بذلت مجهودًا كبيرًا، فقد تقدم 14 ألف متسابق من مختلف أنحاء الجمهورية، في سبع محافظات مركزية، فأسفرت التصفيات عن اختيار 300 متسابق، خضعوا في أكاديمية الأوقاف الدولية لبرامج تأهيل وتقييم دقيقة، ثم أسفرت هذه المرحلة عن اختيار 32 متسابقًا، وانحسم الاختيار في خمسة متسابقين فقط، وتم تشكيل لجنة من تسعة أعضاء من كبار المتخصصين للاستماع إلى كل مقاطع المتسابقين الخمسة وفحصها وإبداء رأيها في مظروف مغلق يعلن خلال الاحتفال، تأكيدًا لأعلى درجات الشفافية والحياد.

وضمت اللجنة والتي تم تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسى كلًّا من: الشيخ حسن عبد النبي عراقي - وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، و الدكتور أحمد نعينع - شيخ عموم المقارئ المصرية، و الدكتور أحمد عبد المرضي - عميد كلية القرآن الكريم بطنطا، و الدكتور عبد الكريم صالح – الأستاذ بكلية القرآن الكريم، و الدكتور بشير دعبس - أستاذ ورئيس قسم القراءات بكلية القرآن الكريم، و الدكتور محمد مصطفى علي علوة - المدرس بكلية القرآن الكريم، عضو لجنة مراجعة المصحف الشريف، و الشيخ سمير محمد علي - شيخ معهد قراءات شبرا الخيمة، و الدكتور طه عبد الوهاب - خبير المقامات الصوتية، و الشيخ طه النعماني – قارئ مسجد عمرو بن العاص، القارئ المعتمد بالإذاعة والتليفزيون.



وتستعد وزارة الأوقاف التحضير للموسم الثاني لدولة التلاوة عقب شهر رمضان المبارك، واستنساخ نجاح التجربة في دولة الإنشاد ودولة الفحصى في القريب العاجل، استمرارًا لنهج الوزارة في رعاية المواهب القرآنية واللغوية، وترسيخ مكانة مصر الرائدة في خدمة علوم القرآن واللغة.