نائب: المواطن لا يشعر بآثار المنح والاتفاقيات.. وتأخر نقل المرضى بين المستشفيات يهدد حياتهم

انتقد النائب أحمد الحديدي، عضو مجلس النواب، ضعف انعكاس بعض المنح والبرامج الممولة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن من حق النواب التساؤل عن الأثر الحقيقي لهذه الاتفاقيات ومدى استفادة المواطنين منها على أرض الواقع.

وقال الحديدي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الشئون الصحية والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025 بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع «دعم قطاع الحماية الاجتماعية» بقيمة 2 مليون يورو، إن هناك العديد من المنح والبرامج التي يتم الإعلان عنها، إلا أن المواطن لا يشعر بآثارها بالشكل المطلوب، مطالبًا بتحقيق العدالة في توزيع الخدمات والاستفادة من تلك البرامج.

وأشار إلى وجود مشكلات كبيرة في منظومة نقل المرضى بين المستشفيات، موضحًا أن بعض الحالات تظل لساعات طويلة داخل المستشفيات لعدم توافر الإمكانيات اللازمة لنقلها إلى مستشفيات أكثر تجهيزًا لتلقي العلاج المناسب.

وأضاف: «نواجه صعوبة كبيرة في نقل المريض من مستشفى إلى أخرى، وقد يظل المريض أكثر من 24 ساعة انتظارًا لسيارة إسعاف مجهزة أو مكان شاغر في مستشفى أكبر، وهو ما يعرض حياته للخطر».

وأكد الحديدي أن التأخير في تقديم الخدمة الصحية المناسبة قد يرقى إلى حرمان المريض من حقه في العلاج، مطالبًا وزارة الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة لتطوير منظومة الإحالة الطبية والنقل بين المستشفيات، وتوفير الإمكانيات اللازمة للتعامل السريع مع الحالات الحرجة.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تكون هناك استجابة أكبر لمعاناة المواطنين داخل المستشفيات، قائلًا: «لا بد أن يشعر وزير الصحة بحجم المعاناة التي يعيشها المرضى وأسرهم، وأن يتم العمل على حل المشكلات التي تواجههم بشكل عاجل»