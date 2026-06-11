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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السفير أحمد حجاج: العلاقات المصرية الكونغولية تشهد تنسيقًا مستمرًا واتفاقيات جديدة

الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية
الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية
هاني حسين

أكد السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية، أن العلاقات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الكونغولي تتسم بالمتانة والخصوصية، مشيرًا إلى أن الرئيسين تبادلا الزيارات في مناسبات سابقة، كما التقيا عدة مرات خلال قمم الاتحاد الأفريقي والمؤتمرات الدولية المعنية بالشؤون الأفريقية.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن المشاورات بين الجانبين مستمرة عبر الاتصالات المباشرة والهاتفية، إلى جانب التنسيق القائم بين الحكومتين، ولا سيما بين وزارتي الخارجية في مصر والكونغو الديمقراطية، بهدف توحيد المواقف خلال اجتماعات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.

وأوضح حجاج أن مصر تمتلك حضورًا مهمًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تعد من أكبر دول القارة الأفريقية وتمتلك موارد مهمة للغاية، فضلًا عن كونها إحدى دول حوض النيل، الأمر الذي يستوجب تعزيز العلاقات معها في مختلف المجالات.

ولفت إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة الأخيرة تمثل خطوة مهمة، خاصة في المجال الصحي، مشيرًا إلى أهمية مشروع إنشاء مركز متخصص لصحة القلب في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

 وأكد أن مصر تمتلك خبرات واسعة في هذا المجال بعد إقامتها مراكز مماثلة في عدد من الدول الأفريقية.

وأشار السفير أحمد حجاج إلى أهمية إعادة إحياء الاتفاقية الخاصة بالتعاون بين سد إنجا، الذي يعد أكبر سد لتوليد الكهرباء في الكونغو الديمقراطية، والسد العالي في مصر. 

وأوضح أن الاتفاق السابق كان يقضي بمرور الكهرباء المولدة من الكونغو إلى أوروبا عبر الأراضي المصرية، إلى جانب التعاون المباشر مع السد العالي. 

مصر الكونغو الكونغو الديمقراطية اخبار التوك شو كونغو

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