قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين سبورت تكشف عن تشكيل فريق التحليل الخاص بكأس العالم 2026
امنعوا الفينو.. طريقة عمل عيش الحبة الكاملة في البيت
هبوط الذهب يثير التساؤلات.. هل انتهى زمن المكاسب القياسية أم أنها فرصة جديدة للشراء؟
الرئيس السيسي لدول حوض النيل: لا نطلب سوى الالتزام بالقانون الدولي وعدم الإضرار بأي طرف
مجموعة مصر.. إيران تخطر «فيفا» : سننسحب من المباريات لهذا السبب
وزير الخارجية: حرص مصري بالغ على مصالح الأشقاء الفلسطينيين ورفض مخططات تصفية القضية
الرئيس السيسي يوجه رسالة حاسمة من قلب القاهرة: نرفض الإجراءات الأحادية في ملف النيل
الأرصاد تكشف موعد تراجع الموجة الحارة وتحسن الأجواء تدريجيًا
وسط التوترات الإقليمية.. مصر تغلق ملف مديونيات البترول وتجذب الاستثمارات
أدنى مستوى في 3 شهور .. أسعار الذهب تواصل التراجع
الرئيس السيسي: نسعى لتعزيز التبادل التجاري مع الكونغو وتعزيز الشراكات في مشروعات الموارد المائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الكونغو: شراكتنا مع مصر تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. والتعاون الصحي نموذج لخدمة الشعوب الأفريقية

رئيس الكونغو
رئيس الكونغو
محمد البدوي

أعرب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، عن بالغ امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري على حفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته إلى القاهرة، مؤكدًا أن الروابط التي تجمع البلدين تستند إلى تاريخ طويل من الأخوة والتضامن الأفريقي.

الثقة والتفاهم الكامل

وقال تشيسيكيدي خلال مؤتمر صحفي إن المباحثات التي جمعته بالرئيس السيسي اتسمت بالصراحة والثقة والتفاهم الكامل بشأن القضايا والتحديات المشتركة التي تواجه البلدين والقارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر والكونغو الديمقراطية ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة تقوم على النضال المشترك من أجل السيادة والاستقلال وصون كرامة الشعوب الأفريقية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.


وأوضح الرئيس الكونغولي أن الإرادة المشتركة بين القاهرة وكينشاسا تتجه نحو منح هذه العلاقات التاريخية دفعة استراتيجية جديدة ترتكز على تحقيق نتائج عملية وملموسة لصالح الشعبين، لافتًا إلى أن المباحثات تناولت سبل تطوير التعاون الثنائي في العديد من المجالات الحيوية.

توسيع آفاق الشراكة 

وأشار إلى أن الجانبين ناقشا فرص تعزيز التعاون في مجالات المشاورات السياسية والدبلوماسية، والنقل، والبيئة، والصحة، والسياحة، والاستثمارات، والتطوير العمراني، والبنية التحتية، بما يعكس الرغبة المشتركة في توسيع آفاق الشراكة بين البلدين.

مواجهة التحديات التي تواجه القارة

ورحب تشيسيكيدي بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون خلال الزيارة، مؤكدًا أنها تجسد الطموح المشترك لتحويل الشراكة بين القاهرة وكينشاسا إلى نموذج رائد للتعاون بين دول الجنوب، قائم على التكامل وتبادل الخبرات والاعتماد على الحلول الأفريقية لمواجهة التحديات التي تواجه القارة.


وسلط الرئيس الكونغولي الضوء على مشروع إنشاء الجناح المصري الكونغولي لجراحات القلب والأوعية الدموية بمستشفى النهضة الجامعي في كينشاسا، واصفًا إياه بأنه مشروع ذو أبعاد إنسانية ورمزية كبيرة، لما يمثله من نموذج ناجح للتعاون الذي ينعكس بشكل مباشر على صحة المواطنين وجودة حياتهم.

تقدير الشعب الكونغولي

كما أعرب تشيسيكيدي عن تقدير الشعب الكونغولي للدعم الذي قدمته مصر مؤخرًا في جهود مكافحة وباء إيبولا، مؤكدًا أن هذه المساندة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص القاهرة الدائم على دعم الدول الأفريقية في مواجهة الأزمات الصحية والإنسانية.

رئيس الكونغو القاهرة وكينشاسا السيسي الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

عبد العزيز مخيون

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان عبد العزيز مخيون وتفاصيل مرضه

منتخب بلجيكا

ضربة موجعة لمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر في كأس العالم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

غرفة العمليات المركزية تتابع امتحان الثانوية الأزهرية

انتظام كامل.. غرفة عمليات المعاهد الأزهرية تتابع امتحان النحو للقسم العلمي

مفتي الجمهورية يستقبل مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية لتعزيز التعاون المشترك

مفتي الجمهورية يستقبل مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية لتعزيز التعاون المشترك

امتحانات الثانوية الأزهرية

الشرقاوي يدعم طلاب الثانوية الأزهرية: ثقوا بأنفسكم فأنتم حاضر الأزهر ومستقبله

بالصور

هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة

هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة
هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة
هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة

مفاجأة للعديد من الأشخاص .. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يوميًا؟

مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟

فستان لافت.. عبير صبري تستعرض جمالها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

ليس الليمون فقط .. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي

ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي
ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي
ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي

فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في «100 حلفان» بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى | فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في "١٠٠ حلفان" بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى

سرقة مسجد بقنا

تداول فيديو لشخص يسرق داخل مسجد الساحة بقنا.. ومطالبات بالتحقق من الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد