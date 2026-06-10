رئيس الكونغو: شراكتنا مع مصر تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. والتعاون الصحي نموذج لخدمة الشعوب الأفريقية

أعرب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، عن بالغ امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري على حفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته إلى القاهرة، مؤكدًا أن الروابط التي تجمع البلدين تستند إلى تاريخ طويل من الأخوة والتضامن الأفريقي.

الثقة والتفاهم الكامل

وقال تشيسيكيدي خلال مؤتمر صحفي إن المباحثات التي جمعته بالرئيس السيسي اتسمت بالصراحة والثقة والتفاهم الكامل بشأن القضايا والتحديات المشتركة التي تواجه البلدين والقارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر والكونغو الديمقراطية ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة تقوم على النضال المشترك من أجل السيادة والاستقلال وصون كرامة الشعوب الأفريقية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.



وأوضح الرئيس الكونغولي أن الإرادة المشتركة بين القاهرة وكينشاسا تتجه نحو منح هذه العلاقات التاريخية دفعة استراتيجية جديدة ترتكز على تحقيق نتائج عملية وملموسة لصالح الشعبين، لافتًا إلى أن المباحثات تناولت سبل تطوير التعاون الثنائي في العديد من المجالات الحيوية.

توسيع آفاق الشراكة

وأشار إلى أن الجانبين ناقشا فرص تعزيز التعاون في مجالات المشاورات السياسية والدبلوماسية، والنقل، والبيئة، والصحة، والسياحة، والاستثمارات، والتطوير العمراني، والبنية التحتية، بما يعكس الرغبة المشتركة في توسيع آفاق الشراكة بين البلدين.

مواجهة التحديات التي تواجه القارة

ورحب تشيسيكيدي بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون خلال الزيارة، مؤكدًا أنها تجسد الطموح المشترك لتحويل الشراكة بين القاهرة وكينشاسا إلى نموذج رائد للتعاون بين دول الجنوب، قائم على التكامل وتبادل الخبرات والاعتماد على الحلول الأفريقية لمواجهة التحديات التي تواجه القارة.



وسلط الرئيس الكونغولي الضوء على مشروع إنشاء الجناح المصري الكونغولي لجراحات القلب والأوعية الدموية بمستشفى النهضة الجامعي في كينشاسا، واصفًا إياه بأنه مشروع ذو أبعاد إنسانية ورمزية كبيرة، لما يمثله من نموذج ناجح للتعاون الذي ينعكس بشكل مباشر على صحة المواطنين وجودة حياتهم.

تقدير الشعب الكونغولي

كما أعرب تشيسيكيدي عن تقدير الشعب الكونغولي للدعم الذي قدمته مصر مؤخرًا في جهود مكافحة وباء إيبولا، مؤكدًا أن هذه المساندة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص القاهرة الدائم على دعم الدول الأفريقية في مواجهة الأزمات الصحية والإنسانية.