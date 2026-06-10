المدرب المخضرم لو روا يتولى تدريب منتخب جمهورية الكونغو

أعلنت وزارة الرياضة في جمهورية الكونغو، اليوم الأربعاء، عودة المدرب الفرنسي المخضرم كلود لو روا إلى قيادة أحد المنتخبات الوطنية الأفريقية، بعد تعيينه مدربًا جديدًا للمنتخب.

وستكون هذه هي المرة الثانية عشرة التي يتولى فيها لو روا، البالغ من العمر 78 عامًا، تدريب منتخب وطني، وهي الفترة الثانية له مع المنتخب الكونغولي، حيث سبق له تدريبه بين عامي 2013 و2015.

وهذه هي أول وظيفة له منذ خمس سنوات، بعد أن درب منتخبات الكاميرون (مرتين)، والسنغال، وماليزيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (مرتين)، وغانا، وعُمان، وسوريا، والكونغو، وتوغو، حيث كانت آخر مرة عمل فيها قبل خمس سنوات.

مدرب الكونغو الجديد



وجاء في بيان أن "هدفه الرئيسي سيكون تأهيل الكونغو لكأس الأمم الأفريقية 2027، مع التنفيذ التدريجي لمشروع رياضي مستدام قائم على التنافسية والانضباط".