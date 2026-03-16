أشكر الله على فضله وكرمه.. أول تعليق من عمر علي بعد فوزه في دولة التلاوة

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتسابق عمر علي عوض لفوزه بجائزة المركز الأول في الموسم الأول من برنامج «دولة التلاوة»، بتصويت الجمهور، وذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

وحصل المتسابق عمر علي عوض محمد على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، وجاء هذا الفوز بعد حصوله على أعلى نسبة من تصويت الجمهور ضمن حلقات البرنامج.

وقال المتسابق عمر علي عوض: «أشكر الله سبحانه وتعالى على فضله وكرمه، وأحمده أن وفقني للفوز بلقب «دولة التلاوة» بتصويتكم الكريم.

وأضاف في تصريح له: «كل الشكر والتقدير لكل الإخوة الـ32 متسابقًا الذين شرفت بالتنافس معهم، فقد كانوا جميعًا أصحاب أصوات جميلة وتلاوات مؤثرة، وأسأل الله أن يبارك فيهم جميعًا.



وتابع: «كما أتوجه بخالص الشكر لكل من دعمني وصوت لي وساندني بكلمة طيبة أو دعاء، هذا الفوز هو بفضل الله أولًا، ثم بمحبتكم وتشجيعكم



وختم: أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأن يجعلنا من أهله وخاصته