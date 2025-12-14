9 مباريات.. عمر مرموش يغيب عن مانشستر سيتي بسبب كأس أمم أفريقيا

يغيب عمر مرموش عن 9 مباريات مع مانشستر سيتي حال وصول منتخب مصر إلى المربع الذهبي من كأس أمم أفريقيا فى المغرب.
وجاءت قائمة المباريات التي يغيب عنها عمر مرموش كالتالي:
17 ديسمبر - مانشستر سيتي × برينتفورد - كأس الرابطة الإنجليزية.
20 ديسمبر - مانشستر سيتي × وست هام - الدوري الإنجليزي.
27 ديسمبر - نوتنجهام × مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي.
ثمن وربع النهائي
1 يناير - سندرلاند × مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي.
4 يناير - مانشستر سيتي × تشيلسي - الدوري الإنجليزي.
7 يناير - مانشستر سيتي × برايتون - الدوري الإنجليزي.
10 يناير - مانشستر سيتي × إكسيتير - كأس الاتحاد الإنجليزي.
الوصول للمربع الذهبي
17 يناير - مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي.