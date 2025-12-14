قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منشور مؤثر.. أول تعليق من عمر مصطفى متولي على وفاة والدته
التقلبات الجوية.. تعليق الدراسة في 36 مدينة ومحافظة بالسعودية حتى الآن
الوطنية للانتخابات: بدء تصويت المصريين بالخارج في جولة إعادة المرحلة الثانية
التعليم: إجراءات قانونية جارية ضد كل من ثبت تقصيره في حادثة مدارس النيل الدولية
تفاوض مباشر.. المصري يقترب من حسم صفقة البنك الأهلي | خاص
جولة الإعادة| الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا عن تصويت المصريين بالخارج
ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح في سيدني إلى 16 شخصا
هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة
أمين الإفتاء: مقولة "اللي يحب ربه يحبب فيه خلقه" صحيحة لهذا السبب
رسميا .. متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين.. الخطوات والرابط
تقرير مغربي يكشف عن مفاجأة: ظهير الرجاء يقترب من الانضمام للأهلي
رياضة

تفاوض مباشر.. المصري يقترب من حسم صفقة البنك الأهلي | خاص

حسام الحارتي

يرغب مسئولو النادي المصري البورسعيدي في التعاقد مع ياو أنور لاعب البنك الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية من أجل تدعيم صفوف الفريق. 

وعلم صدي البلد من أحد المصادر عن دخول المصري في المفاوضات غير مباشرة مع اللاعب ياو أنور لمعرفة رآيه في الانضمام لصفوف الفريق .

ويعاني ياو أنور هذا الموسم من قلة المشاركة مع البنك الأهلي، حيث يعتمد الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي على الثنائي أسامة فيصل وأحمد ياسر ريان في مركزه، وشارك أنور في 12 مباراة فقط هذا الموسم دون تسجيل أو صناعة أي أهداف.

ورحب اللاعب ياو أنور عن الانضمام لصفوف المصري البورسعيدي والذي أبدي رغبته في الانتقال لصفوف المصري سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

ومن المنتظر أن يفاوض النادي المصري المسئولين في البنك الأهلي والتقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب والحصول على خدماته عقب موافقة اللاعب .

النادي المصري المصري البورسعيدي ياو أنور صدي البلد

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

كنز لصحتك.. تناول السلمون مرة أسبوعيا واكتشف فوائده

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

مؤشر خطر.. احذر الدوخة فى هذه الحالات

