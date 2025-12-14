تفاوض مباشر.. المصري يقترب من حسم صفقة البنك الأهلي | خاص

يرغب مسئولو النادي المصري البورسعيدي في التعاقد مع ياو أنور لاعب البنك الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وعلم صدي البلد من أحد المصادر عن دخول المصري في المفاوضات غير مباشرة مع اللاعب ياو أنور لمعرفة رآيه في الانضمام لصفوف الفريق .

ويعاني ياو أنور هذا الموسم من قلة المشاركة مع البنك الأهلي، حيث يعتمد الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي على الثنائي أسامة فيصل وأحمد ياسر ريان في مركزه، وشارك أنور في 12 مباراة فقط هذا الموسم دون تسجيل أو صناعة أي أهداف.

ورحب اللاعب ياو أنور عن الانضمام لصفوف المصري البورسعيدي والذي أبدي رغبته في الانتقال لصفوف المصري سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

ومن المنتظر أن يفاوض النادي المصري المسئولين في البنك الأهلي والتقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب والحصول على خدماته عقب موافقة اللاعب .