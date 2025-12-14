نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية وخريجى الحقوق للعام الدراسى 2025 / 2026.

وخلال مؤتمر صفحى - عقد بمقر أكاديمية الشرطة اليوم الأحد، اعلن اللواء نضال يوسف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة.

وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة خلال المؤتمر أن إجمالى عدد المتقدمين لكلية الشرطة بلغ 48 ألفا و63 طالبا، بلغ عدد المقبولين لكشف الهيئة 16978 متقدما والمستهدف قبوله 2757 طالبا وطالبة.

وأضاف أن إجمالي عدد المتقدمين من المنطقة المركزية بلغ 11 الفاً و243 طالبا، واجمالي عدد المتقدمين من الوجه البحري بلغ 21 ألفا و841 طالبا، ومن الوجه القبلي 13 الفاً و675 طالبا، ومن محافظات القناة وسيناء 1304 طالبا.

وأوضح رئيس الأكاديمية أن المتقدمين خضعوا للعديد من الاختبارات التى تكفل التحقق من الشروط اللازمة لتولى أعباء الوظيفة الشرطية.

وتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلى لإجراء الاختبارات ورصد نتائجها بصورة آلية دون تدخل العنصر البشرى.

أشار إلى أنه روعى فى نتيجة القبول التمثيل الجغرافى الذي يمثل كافة محافظات الجمهورية.