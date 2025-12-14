كنز لصحتك.. تناول السلمون مرة أسبوعيا واكتشف فوائده

يحتوي السلمون على نسبة عالية من أحماض اوميغا3 الدهنية، وهي عناصر غذائية تساعد في تقليل خطر اضطراب نبضات القلب، وخفض مستويات الدهون الثلاثية، وإبطاء تراكم اللويحات داخل الشرايين، كما قد تُسهم بشكل طفيف في خفض ضغط الدم.

يُعد السلمون طعامًا متعدد الاستخدامات؛ إذ يمكن شواؤه مع التوابل، أو تقطيعه وإضافته إلى أطباق الباستا، أو إضافته إلى سلطاتك لزيادة محتوى البروتين وتحسين القيمة الغذائية للوجبة.

فوائد السلمون..



1. تعزيز صحة القلب:

يقلل من الكوليسترول الضار.

يدعم صحة الأوعية الدموية.



2. الوقاية من السرطان

يحتوي على مضادات أكسدة مثل السيلينيوم وزيت الأوميجا 3، مما يحد من انقسام الخلايا غير الطبيعي.



3. دعم صحة العين:

غني بفيتامين أ والكاروتينات، مما يحمي العين من الأمراض ويحسن الرؤية.



4. تنظيم ضغط الدم:

يساعد الأوميجا 3 على تحسين تدفق الدم وضبط ضغط الدم.