برلماني: مركز التجارة الإفريقي يُعزز حضور مصر الاقتصادي بالقارة

قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن افتتاح مركز التجارة الإفريقي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية، ويؤكد المكانة الريادية لمصر في تحديد ملامح الاقتصاد القاري المستقبلية.

وأشار الجندي، في بيان له، إلى أن المبادرة تشكل فرصة ذهبية لدعم الصناعات الوطنية، وتمكينها من التوسع داخل الأسواق الإفريقية بسهولة أكبر، إلى جانب تعزيز سلاسل الإنتاج والتصنيع المحلي، بما يضمن نموًا مستدامًا ويحفز تدفق الاستثمارات الإقليمية والدولية نحو مصر.

وشدد على أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة كمقر للمركز؛ يعكس رؤية الدولة في تحويل مصر إلى محور رئيسي للتجارة والاستثمار بالقارة الإفريقية، ويبرز ريادتها في إطلاق مشروعات مبتكرة تبني شراكات اقتصادية قوية، مع الاستفادة من خبرات البنوك الإفريقية في تمويل المشاريع الكبرى وتطوير البنية التحتية والصناعات الحيوية.

ولفت إلى أن المركز سيصبح منصة مركزية للتبادل التجاري والمعرفي، وتطوير القدرات والابتكار، ما يتيح تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويوفر فرصًا حقيقية لزيادة الصادرات المصرية وتحقيق أهداف التنمية الصناعية والاجتماعية.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود مصر لتعزيز مكانتها كـ حلقة وصل استراتيجية بين الأسواق الإفريقية والعالمية، بما يدعم دورها التاريخي والاقتصادي ويعزز تأثيرها في مسار التكامل الاقتصادي بالقارة.