هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)
موعد جنازة وعزاء شقيقة الزعيم عادل إمام
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025.. دليلك الشامل
الأزهر يدين الهجوم الإرهابي ضد مدنيين أستراليين يهود: التعدي على النفس البشرية مُحرم
حلمي عبدالباقي يرد على متحدث نقابة الموسيقيين بشأن أزمة عاطف إمام.. تفاصيل
كيف أطلب من الله أن يقضي حاجتي؟.. بـ3 أعمال تتحقق أصعب أحلامك
مفتي الجمهورية ينعى الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق
السلطات المغربية تعلن وفاة 7 أشخاص نتيجة السيول الجارفة
الإٍستقالة ليست الحل.. عمرو أديب: مجلس إدارة الزمالك عليه التحرك في قضية الأرض
متحدث وزارة الشباب والرياضة: النيابة والكسب غير المشروع يحسمان أزمة الزمالك
السعودية.. تعليق الدراسة في 36 مدينة ومحافظة غدًا الاثنين بسبب سوء الطقس
برلماني: مركز التجارة الإفريقي يُعزز حضور مصر الاقتصادي بالقارة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: مركز التجارة الإفريقي يُعزز حضور مصر الاقتصادي بالقارة

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن افتتاح مركز التجارة الإفريقي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية، ويؤكد المكانة الريادية لمصر في تحديد ملامح الاقتصاد القاري المستقبلية.

وأشار الجندي، في بيان له، إلى أن المبادرة تشكل فرصة ذهبية لدعم الصناعات الوطنية، وتمكينها من التوسع داخل الأسواق الإفريقية بسهولة أكبر، إلى جانب تعزيز سلاسل الإنتاج والتصنيع المحلي، بما يضمن نموًا مستدامًا ويحفز تدفق الاستثمارات الإقليمية والدولية نحو مصر.

وشدد على أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة كمقر للمركز؛ يعكس رؤية الدولة في تحويل مصر إلى محور رئيسي للتجارة والاستثمار بالقارة الإفريقية، ويبرز ريادتها في إطلاق مشروعات مبتكرة تبني شراكات اقتصادية قوية، مع الاستفادة من خبرات البنوك الإفريقية في تمويل المشاريع الكبرى وتطوير البنية التحتية والصناعات الحيوية.

ولفت إلى أن المركز سيصبح منصة مركزية للتبادل التجاري والمعرفي، وتطوير القدرات والابتكار، ما يتيح تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويوفر فرصًا حقيقية لزيادة الصادرات المصرية وتحقيق أهداف التنمية الصناعية والاجتماعية.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود مصر لتعزيز مكانتها كـ حلقة وصل استراتيجية بين الأسواق الإفريقية والعالمية، بما يدعم دورها التاريخي والاقتصادي ويعزز تأثيرها في مسار التكامل الاقتصادي بالقارة.

