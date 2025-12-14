نظموا حفلا لمرشح برلماني.. استبعاد مدير مدرسة الرملة وإحالة وكيل ومدير إدارة بنها التعليمية للتحقيق

قرر مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية؛ على إثر ما تم تداوله بشأن إقامة حفل لأحد المرشحين لمجلس النواب بدائرتي بنها وكفر شكر في القليوبية خلال جولة الإعادة، داخل “مدرسة الرملة”.

جاء ذلك، في إطار الحفاظ على حيادية العملية التعليمية، ومنع استغلال المؤسسات التعليمية في أي أغراض سياسية.

ووجه وكيل الوزارة، بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة أيمن متولي خاطر، مدير إدارة المتابعة بالمديرية؛ لفحص مدى صحة الواقعة، حيث أكدت اللجنة إقامة الحفل داخل المدرسة، بالمخالفة للتعليمات المنظمة.

وأوضح أنه على ضوء نتائج أعمال اللجنة؛ تقرر استبعاد مدير مدرسة الرملة، ونقله إلى ديوان عام الإدارة التعليمية، مع إحالة مدير ووكيل إدارة بنها التعليمية للتحقيق؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة، وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها بوزارة التربية والتعليم.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، عدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها الإخلال بحيادية المؤسسات التعليمية، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على قدسية العملية التعليمية ومنع توظيف المدارس لأي أغراض غير تعليمية.