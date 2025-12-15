قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف علي كواليس رحلة بزوغ نجومية محمد صلاح من مونديال الشباب إلي قمة ليفربول
المتهم في واقعة طفلة الشيبسي: صاحبى لبسني معاها وماليش علاقة يا بيه
شىء عبثي.. محمد دياب يرد على انتقاد محمد صبحي لفيلم "الست"
سعر الذهب في مصر الآن .. عيار 24 مفاجأة وأفضل وقت للشراء
الوطنية للانتخابات: انتهاء التصويت في 31 مقرا بالخارج
مفاجأة.. الوطنية للانتخابات تعلن الفئات العمرية الأعلى تصويتا في "مجلس النواب"
تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق
رسميًا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
الوطنية للانتخابات: نفتخر بوعي الناخب المصري
ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟.. الإفتاء: البلاء محبة من الله لرفع درجة عبده
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج على 55 دائرة بانتخابات مجلس النواب
3 سنوات من الإصرار.. فتاة صماء تجتاز امتحانات محو الأمية بقنا
مفاجأة.. الوطنية للانتخابات تعلن الفئات العمرية الأعلى تصويتا في "مجلس النواب"

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
عادل نصار

قدم المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر للمصريين بالخارج على حرصهم والمشاركة في جولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وقال  المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة اليوم الأول لجولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج، إن : "هو ما يجعلنا نفختر بوعي الناخب المصري وإيمانه المتعمق بأنه وحده الممسك باختيار من يمثله من نواب الأمة للعمل لصالح الشعب ومقدرات الوطن".

وأضاف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم ملاحظة إقبالا كبيرا من قبل المصريين بالخارج على المشاركة.

وأوضح المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، أن الفئات العمرية الأعلى تصويتا من 31 إلى 40 عاما ثم من 51 إلى 60 عاما، مشيرا إلى أن جولة الإعادة تجرى في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة على 101 مقعد.

الوطنية للانتخابات مجلس النواب النواب أحمد بنداري

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟خرافات شائعة واستشارى توضح

مشروبات سحرية تذيب البلغم وتنظف الصدر في الشتاء

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

