مفاجأة.. الوطنية للانتخابات تعلن الفئات العمرية الأعلى تصويتا في "مجلس النواب"

قدم المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر للمصريين بالخارج على حرصهم والمشاركة في جولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة اليوم الأول لجولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج، إن : "هو ما يجعلنا نفختر بوعي الناخب المصري وإيمانه المتعمق بأنه وحده الممسك باختيار من يمثله من نواب الأمة للعمل لصالح الشعب ومقدرات الوطن".

وأضاف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم ملاحظة إقبالا كبيرا من قبل المصريين بالخارج على المشاركة.

وأوضح المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، أن الفئات العمرية الأعلى تصويتا من 31 إلى 40 عاما ثم من 51 إلى 60 عاما، مشيرا إلى أن جولة الإعادة تجرى في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة على 101 مقعد.