تسجيلات مصوّرة قبل السقوط.. الأسد مع لونا الشبل يسخر من اسم عائلته.. فيديو

كشفت قناة «العربية/الحدث» عن تسجيلات مصوّرة حصرية تُعرض للمرة الأولى، توثّق لقاءات خاصة جمعت الرئيس السوري السابق بشار الأسد بمستشارته السابقة لونا الشبل، وذلك في فترة سبقت انهيار نظامه.

وتُظهر المقاطع جانباً غير مسبوق من طبيعة النقاشات داخل الدائرة المقرّبة، بما تحمله من لهجة حادّة وتعليقات ساخرة على وقائع وشخصيات فاعلة في المشهد السوري.

وتضم التسجيلات مشاهد يتلفّظ فيها الأسد بشتائم قاسية مرتبطة بأحداث الغوطة، فيما يظهر في لقطات أخرى حوار بينه وبين لونا الشبل تتناول فيه ما وصفته بـ«تباهي حزب الله بقدراته»، قبل أن تضيف بنبرة تهكّمية: «والآن لم نسمع له صوتاً»، في إشارة لافتة إلى تبدّل موازين القوة وحضور الحلفاء.

كما تكشف المقاطع عن سخرية واضحة من جنود سوريين ظهروا في مناسبات سابقة وهم يقبّلون يد الأسد، حيث بدا الحديث بين الطرفين محمّلاً باستخفاف بتلك المشاهد التي طالما استُخدمت في الدعاية الرسمية، ما يعكس انفصالاً بين الخطاب العلني والنقاشات الخاصة داخل الحكم.

https://x.com/i/status/1997751879841788061

وفي أحد المقاطع الأكثر إثارة، يقول الأسد إنه لا يشعر بأي انطباع عند رؤية صوره معلّقة في الشوارع، قبل أن يذهب إلى السخرية من اسم عائلته نفسها، معتبراً أنه «يجب تغييره باسم حيوان آخر»، في تصريح يكشف قدراً من اللامبالاة والتهكّم تجاه الرمزية التي حاول النظام ترسيخها لسنوات.

وتسلّط هذه التسجيلات الضوء على ملامح من الذهنية التي أدارت البلاد في سنواتها الأخيرة، مقدّمةً شهادة بصرية نادرة عن طبيعة العلاقات والنقاشات خلف الأبواب المغلقة، في لحظة تاريخية سبقت سقوط أحد أكثر الأنظمة إثارة للجدل في المنطقة.