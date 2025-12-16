توقعات مثيرة.. تونس وصيف مجموعته وجنوب أفريقيا الاختبار الأصعب لمصر

أكد محمد علاء، الناقد الرياضي، أن منتخب تونس يمتلك واحدًا من أقوى خطوط الوسط المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن هذا التفوق يمنحه أفضلية واضحة في السيطرة على نسق المباريات داخل مجموعته.

وأوضح محمد علاء، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، أنه يتوقع احتلال منتخب تونس المركز الثاني في المجموعة الثالثة، في ظل قوة المنافسة وصعوبة المباريات.

وفي سياق متصل، شدد على أن منتخب جنوب أفريقيا يُعد الأكثر قدرة على إزعاج المنتخب المصري خلال البطولة، مؤكدًا أن مواجهته ستكون من أصعب الاختبارات للفراعنة بدور المجموعات وقد تشهد معاناة حقيقية داخل الملعب.