أحمد حسن يكشف أسباب خروج منتخب مصر من كأس العرب 2025
توقعات مثيرة.. تونس وصيف مجموعته وجنوب أفريقيا الاختبار الأصعب لمصر
فتح الحركة أمام القطارات بعد رفع الحاويات من أعلى السكة الحديد بطوخ
فضل الدعاء بعد الوضوء.. 10 عجائب تجعلك لا تفرط فيه بعد الآن
تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
منتخب مصر في «مجموعة فخ» بكأس أمم أفريقيا.. ناقد رياضي يحذر
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار
انهيار سد في واشنطن.. والسلطات تخلي 3 ضواحي بالمدينة| صور
رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه
أسنان البريطانيين في خطر .. ماذا يحدث في لندن؟
بعد تحذير الأرصاد الجوية.. احتياطات لا تتجاهلها في الجو البارد
رياضة

توقعات مثيرة.. تونس وصيف مجموعته وجنوب أفريقيا الاختبار الأصعب لمصر

منتخب تونس
منتخب تونس
يارا أمين

أكد محمد علاء، الناقد الرياضي، أن منتخب تونس يمتلك واحدًا من أقوى خطوط الوسط المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن هذا التفوق يمنحه أفضلية واضحة في السيطرة على نسق المباريات داخل مجموعته.

وأوضح محمد علاء، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، أنه يتوقع احتلال منتخب تونس المركز الثاني في المجموعة الثالثة، في ظل قوة المنافسة وصعوبة المباريات.

وفي سياق متصل، شدد على أن منتخب جنوب أفريقيا يُعد الأكثر قدرة على إزعاج المنتخب المصري خلال البطولة، مؤكدًا أن مواجهته ستكون من أصعب الاختبارات للفراعنة بدور المجموعات وقد تشهد معاناة حقيقية داخل الملعب.

محمد علاء منتخب تونس كأس الأمم الأفريقية منتخب جنوب أفريقيا

