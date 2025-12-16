قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو
قافلة «زاد العزة» الـ95 تنطلق إلى غزة محمّلة بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات
أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك
الزمالك على صفيح ساخن| إدارة النادي تواجه التحقيقات.. وأزمة الأرض تهدد مستقبل القلعة البيضاء
رئيس ضمان الجودة: التعليم الأزهري ركيزة علمية وثقافية أصيلة في مصر والعالم الإسلامي
الزمالك معلقا على أزمة أرض أكتوبر: نثق في المؤسسات المصرية
الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار متفاوتة الشدة حتى الثلاثاء
رحلات حج وعمرة وهمية.. القبض على المسئولين عن 26 شركة سياحية غير مرخصة
أبناء الجوهري.. إسلام صادق يعلق علي تأهل منتخب الأردن لنهائي كأس العرب
بي بي سي: رحلات إبستين إلى بريطانيا شملت ضحايا تعرضن لانتهاكات واعتداءات
الإفتاء تكشف تفاصيل التعاون مع القومي للطفولة لتعزيز الوعي المجتمعي
محافظ البنك المركزي: سنواصل دعم المبادرات الصحية
توك شو

منجي بدر: الحكومة أنفقت 11 تريليون جنيه على البنية التحتية

منجي بدر
منجي بدر
البهى عمرو

قال منجي بدر، عضو مجلس إدارة جمعية الأمم المتحدة، إن هناك استثمارات هائلة في تطوير البنية التحتية، حيث أنفقت الحكومة أكثر من 11 تريليون جنيه على تنفيذ هذه المشاريع، والتي يُتوقع أن تلبي احتياجات البلاد لمدة 50 عامًا مقبلة.

وأضاف منجي بدر، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن البنية التحتية ركزت على أهمية تحويل الاقتصاد المصري من طبيعته الخدمية إلى اقتصاد إنتاجي يعتمد على التصنيع. 

ولفت إلى أن الموقع الاستراتيجي المتميز لمصر لعب دورًا في دعم وتطوير قطاع الخدمات بشكل ملحوظ.

وأوضح أن مصر تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالانتقال من إدارة التحويلات إلى التركيز بشكل أكبر على إدارة الإنتاج، ومع تسارع التغيرات العالمية والإقليمية، تبرز العديد من التحديات الاقتصادية والمجتمعية التي تتطلب رؤية واضحة واستراتيجية متماسكة لتجنب التداعيات السلبية المحتملة في المستقبل.
 

