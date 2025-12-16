منجي بدر: الحكومة أنفقت 11 تريليون جنيه على البنية التحتية

قال منجي بدر، عضو مجلس إدارة جمعية الأمم المتحدة، إن هناك استثمارات هائلة في تطوير البنية التحتية، حيث أنفقت الحكومة أكثر من 11 تريليون جنيه على تنفيذ هذه المشاريع، والتي يُتوقع أن تلبي احتياجات البلاد لمدة 50 عامًا مقبلة.

وأضاف منجي بدر، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن البنية التحتية ركزت على أهمية تحويل الاقتصاد المصري من طبيعته الخدمية إلى اقتصاد إنتاجي يعتمد على التصنيع.

ولفت إلى أن الموقع الاستراتيجي المتميز لمصر لعب دورًا في دعم وتطوير قطاع الخدمات بشكل ملحوظ.

وأوضح أن مصر تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالانتقال من إدارة التحويلات إلى التركيز بشكل أكبر على إدارة الإنتاج، ومع تسارع التغيرات العالمية والإقليمية، تبرز العديد من التحديات الاقتصادية والمجتمعية التي تتطلب رؤية واضحة واستراتيجية متماسكة لتجنب التداعيات السلبية المحتملة في المستقبل.

